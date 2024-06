Quina de São João: confira o resultado e quantas apostas foram sorteadas

O sorteio do concurso 6.462 da Quina de São João ocorreu na noite deste sábado, dia 22, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio totaliza R$ 229,9 milhões.

Confira o resultado:

70 - 38 - 60 - 64 - 21

Três apostas foram sorteadas e cada uma receberá o prêmio no valor de R$ 76.638.821,73, segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas foram realizadas nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Gouveia (MG) e Viamão (RS).

Na segunda faixa de premiação, referente a quatro números, 1.714 apostas foram vencedoras, cada uma recebendo R$ 11.043,83.

Os 144.635 apostadores que acertaram três números ganharão R$ 124,64 cada um. Além disso, 3.833.840 apostadores acertaram dois números e receberão R$ 4,70 cada.