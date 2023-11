Quais foram os maiores prêmios da Mega da Virada?

Quem nunca fez planos com o dinheiro da Mega da Virada? O sorteio de fim de ano deixa os brasileiros esperançosos para embolsar os valores milionários. Em 2023, a Caixa Econômica Federal irá sortear o maior prêmio da história, estimado em R$ 550 milhões. No ano passado, o montante chegou aos R$ 541,9 milhões.

Apesar de não ter sido o maior prêmio, entre todos os anos desde o início da Loteria, em 2009, os maiores valores recebidos foram em 2021, quando duas apostas ganharam R$ 189.062.363,74, dividindo o prêmio que somava R$ 378,1 milhões. À reportagem, a Caixa enviou o histórico de prêmios distribuídos ao longo do ano.

Como funciona a Mega da Virada?

A Mega da Virada é um sorteio especial das Loterias Caixa. Como nos demais concursos, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Até quando posso apostar na Mega da Virada 2023?

As apostas começaram nesta segunda, 13, e vão até o dia 31 de dezembro, ainda sem horário definido. O sorteio ocorre também no dia 31, às 20h.

Como apostar na Mega da Virada sozinho?

Para apostar sozinho na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória, através do recurso Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 5.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada e podem ser feitas nos canais oficiais das Loterias Caixa, como nas mais de 13 mil lotéricas em todo o país, mas também o aplicativo Loterias Caixa (disponível para IOS e Android), além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas do banco.

Como fazer um bolão para a Mega da Virada 2023?

Reúna amigos, familiares ou colegas da empresa para fazer um bolão na Mega da Virada e aumentar as possibilidades de ganhar. Estando em grupo, é possível concorrer com mais jogos ou com mais números do que na aposta individual.

Para participar do bolão oficial, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Caso a pessoa não consiga um grupo, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Existe um número máximo de cotas para o bolão?

Os bolões têm preço mínimo de R$ 15, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6. Cada aposta em grupo precisa ter, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. Também só é permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão.

Posso fazer o bolão pela internet?

As apostas por meio de bolão não são possíveis pelo site ou aplicativo. Para isso, é necessário que o representante do grupo vá até uma casa lotérica e registre o bilhete, com os números escolhidos e a quantidade de cotas.

Ao registrar a aposta, o sistema irá gerar um recibo de cota para cada participante poder resgatar a sua parte do prêmio individualmente, caso ganhem. O prêmio só é entregue a cada participante perante o recibo de cota. Por isso, é fundamental checar o número de recibos emitidos, além dos participantes se atentarem na distribuição correta de cada recibo.

A Caixa também orienta que seja escrito o nome e o CPF de cada um atrás do recibo, já que eles não são emitidos com nenhum tipo de identificação que permita distinguir cada participante da aposta, mas apenas o código do jogo e os números apostados.

