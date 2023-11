Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e BB (BBSA3): veja até quando investir para receber dividendos

Investir é bom, mas receber dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) é melhor ainda. E foi pensando nisso que a EXAME Invest levantou as principais empresas que irão pagar proventos nos próximos e que ainda dá tempo de se tornar acionista — e receber este dividendo. Entre as companhias, estão nomes como Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3), mas há outras grandes empresas.

Dividendos da Vale (VALE3)

No final de outubro, a Vale (VALE3) divulgou o seu balanço do terceiro trimestre. A mineradora reportou uma queda anual de 36% em seu lucro líquido, contabilizando US$ 2,836 bilhões no período. Ainda assim, na comparação trimestral, o lucro da Vale subiu 217% contra os US$ 892 milhões registrados entre abril e junho.

Junto aos números, a mineradora anunciou o pagamento de R$ 10,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Em fato relevante, a mineradora destacou que o montante a ser distribuído está em linha com a política de remuneração aos acionistas da companhia. “E será declarado com base no lucro apurado no balanço levantado em 30 de setembro de 2023, referindo-se à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2023”, diz o comunicado.

Dividendos da Petrobras (PETR4)

Outra blue chip que vai pagar proventos — e que ainda é possível ser acionista e ter direito ao pagamento — é a Petrobras (PETR4). Na quinta-feira passada, 9, a estatal divulgou seu balanço do terceiro trimestre e apresentou lucro de R$ 26,7 bilhões, o número é 42,2% a menos do que há um ano e 7,5% menor do que o registrado no trimestre anterior.

Assim como a Vale, a Petrobras aproveitou a data para anunciar o pagamento de R$ 17,5 bilhões em dividendos e JCP. Foi a primeira vez que a petrolífera anunciou a distribuição de proventos, desde que houve a mudança na política de dividendos que serão feitos na ordem de 45% do fluxo de caixa livre. No segundo trimestre deste ano, a Petrobras pagou R$ 14,8 bilhões em dividendos e JCP.

Gerdau (GGBR3;GGBR4)

Tipo de provento: dividendos

Valor total que será pago: R$ 822,2 milhões

Valor por ação GGBR3: R$ 0,47

Valor por ação GGBR4: R$ 0,47

Data com: ações adquiridas até 17 de novembro de 2023

Data ex (sem direito ao provento): 20 de novembro de 2023

Data de pagamento: 13 de dezembro de 2023

Metalúrgica Gerdau (GOAU3;GOAU4)

Tipo de provento: dividendos

Valor total que será pago: R$ 960 milhões

Valor por ação GOAU3: R$ 0,93

Valor por ação GOAU4: R$ 0,93

Data com: ações adquiridas até 17 de novembro de 2023

Data ex (sem direito ao provento): 20 de novembro de 2023

Data de pagamento: 14 de dezembro de 2023

Banco do Brasil (BBAS3)

Tipo de provento: dividendos e JCP

Valor total que será pago em dividendos: R$ 291,052 milhões

Valor total que será pago em JCP: R$ 1,95 bilhão

Valor por ação BBAS3 em dividendos: R$ 0,10

Valor por ação BBAS3 em JCP: R$ 0,69

Data com: ações adquiridas até 21 de novembro de 2023

Data ex (sem direito ao provento): 22 de novembro de 2023

Data de pagamento: 30 de novembro de 2023

Vale (VALE3)

Tipo de provento: dividendos e JCP

Valor total que será pago em dividendos e JCP: R$ 10,5 bilhões

Valor por ação VALE3 em dividendos: R$ 1,565890809

Valor por ação VALE3 em JCP: R$ 0,765770758

Data com: ações adquiridas até 21 de novembro de 2023

Data ex (sem direito ao provento): 22 de novembro de 2023

Data de pagamento: 1º de dezembro de 2023

Bradespar (BRAP3; BRAP4)

Tipo de provento: dividendos e JCP

Valor total que será pago em dividendos: R$ 230 milhões

Valor total que será pago em JCP: R$ 450 milhões

Valor por ação BRAP3 em dividendos: R$ 0,549440992

Valor por ação BRAP4 em dividendos: R$ 0,604385092

Valor por ação BRAP3 em JCP: R$ 1,074993246

Valor por ação BRAP4 em JCP: R$ 1,182492571

Data com: ações adquiridas até 21 de novembro de 2023

Data ex (sem direito ao provento): 22 de novembro de 2023

Data de pagamento: 4 de dezembro de 2023

Petrobras (PETR3;PETR4)

Tipo de provento: dividendos e JCP

Valor total que será pago em dividendos e JCP: R$ 17,5 bilhões

Valor por ação PETR3;PETR4 na 1ª parcela: R$ 0,672183

Valor por ação PETR3;PETR4 na 2ª parcela: R$ 0,672182

Data com: ações adquiridas até 21 de novembro de 2023

Data ex (sem direito ao provento): 22 de novembro de 2023

Data de pagamento da 1ª parcela: 20 de fevereiro de 2024

Data de pagamento da 2ª parcela: 20 de março de 2024

