Ibovespa agora: bolsa opera em alta com novos dados dos EUA no radar

Na volta do feriado, o Ibovespa desta quinta-feira, 16, opera em alta. Em dia de agenda vazia para o mercado brasileiro, no radar dos investidores está a divulgação de novos indicadores dos Estados Unidos, que podem fazer pressão para o Federal Reserve (Fed, banco central americano) manter o atual patamar de juros no país. Junto a isso, o mundo está de olho nos desdobramentos do encontro dos presidentes das duas maiores potências mundiais, Joe Biden e Xi Jinping.

Na véspera, o Departamento do Trabalho dos EUA mostrou uma queda no Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de 0,5% em outubro na comparação com o mês anterior - a expectativa era um avanço de 0,1%. Em setembro, o indicador havia avançado 0,4% em relação a agosto. Na base anual, o PPI de outubro subiu 1,3%. Já o núcleo do PPI, que desconsidera energia, alimentos e comércio, apresentou um crescimento de 0,1% em setembro, também abaixo das projeções que apontavam para um avanço de 0,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 2,9%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,32%, aos 123.560 pontos.

Outros indicadores americanos que estão na mira do mercado, e podem respaldar a tese de que a alta dos juros pelo Fed está surtindo efeito, são os números dos pedidos de seguro-desemprego e da produção industrial. O primeiro, divulgado às 10h30, subiu para 231 mil na semana passada, acima das projeções de 220 mil pedidos. O segundo, por sua vez, será divulgado às 11h15.

Ainda falando em EUA, os mercados globais devem repercutir o encontro entre os presidentes americano e chinês, Joe Biden e Xi Jinping. Embora a amistosidade tenha dado o tom da reunião, investidores asiáticos ficaram desapontados com a falta de avanços mais concretos na relação entre os dois países. Após o encontro da última noite, a bolsa de Xangai fechou em queda.

De volta ao Brasil, os investidores estavam na expectativa da agenda política, que apontava para uma reunião nesta quinta entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No entanto, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto atualizou, na última quarta, a agenda oficial do chefe do Executivo e não consta o encontro com o presidente do BC.

Por aqui, ainda, o mercado deve digerir o balanço da Americanas (AMER3) divulgados antes da abertura do Ibovespa. A varejista republicou seu balanço de 2021 e divulgou os números consolidados do ano passado. A Americanas terminou 2022 com um prejuízo líquido de R$ 12,9 bilhões e Ebitda negativo em R$ 6,2 bilhões.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta quinta, a moeda americana cai 0,04%, a R$ 4,860. Na terça, o dólar fechou em baixa de 0,93%, cotado a R$ 4,862.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia ( BHIA3 ) : +5,77%

Magazine Luiza ( MGLU3 ): +4,55%

Gol (GOLL4): +2,96%

Maiores quedas do Ibovespa

Braskem ( BRKM5 ): -2,25%

Cielo ( CIEL3 ) : -2,03%

Bradespar (BRAP4) : -0,95%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.