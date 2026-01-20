Taxa de empréstimo da China não muda após decisão do Banco Central

O Banco Popular da China manteve nesta terça-feira, 20, a Loan Prime Rate (LPR) de um ano em 3% e a LPR de cinco anos em 3,5%. As taxas servem de referência para empréstimos no país, inclusive para hipotecas, segundo o Centro Nacional de Financiamento Interbancário.

As LPRs indicam o custo de financiamento para famílias e empresas. Taxas mais baixas reduzem o custo do crédito e tendem a estimular investimento e consumo.

As taxas de juros dos novos empréstimos também seguem estáveis. Dados de dezembro mostram que as taxas médias ponderadas ficaram em 3,1% para novos empréstimos corporativos e para novos financiamentos imobiliários para pessoas físicas, queda de 2,5 e 2,6 pontos percentuais, respectivamente, desde o segundo semestre de 2018.

A Conferência Central de Trabalho Econômico definiu que a China adotará uma política fiscal mais proativa e uma política monetária moderadamente flexível em 2026.