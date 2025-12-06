Pix bate recorde de R$ 179,9 bilhões em transações em um único dia

O Pix, que completou cinco anos no dia 16 de novembro, alcançou um novo recorde na última sexta-feira, 5: 313,3 milhões de transações realizadas em apenas um dia.

Este número superou o recorde anterior de 297,4 milhões de transações na última sexta-feira, 28 de novembro.

A data coincidiu com o término do prazo para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário e as liquidações da Black Friday. O recorde anterior era de 290 milhões de transações, registrado em 5 de setembro deste ano.

O valor financeiro movimentado também alcançou uma marca inédita: R$ 179,9 bilhões, um aumento considerável em relação ao recorde do dia 28, que foi de R$ 166,2 bilhões.

Este ano, até setembro, o Pix movimentou R$ 25 trilhões em transações, segundo dados do Banco Central (BC). No mesmo período de 2024, esse número foi de R$ 18,7 trilhões, o que representa um aumento de 34%. Em número de transações, de janeiro a setembro de 2025, foram 57,4 bilhões, frente a 45,5 bilhões na mesma época — um aumento de 26,15%.

A tabela a seguir mostra a evolução no número de operações e volumes transacionados no Pix desde 2020.