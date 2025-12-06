Pix bate recorde de R$ 179,9 bilhões em transações em um único dia

Pagamento instantâneo: Pix é o principal meio de pagamento do Brasil, utilizado por mais de 76% da população (FG Trade/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11h39.
O Pix, que completou cinco anos no dia 16 de novembro, alcançou um novo recorde na última sexta-feira, 5: 313,3 milhões de transações realizadas em apenas um dia.
Este número superou o recorde anterior de 297,4 milhões de transações na última sexta-feira, 28 de novembro.
A data coincidiu com o término do prazo para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário e as liquidações da Black Friday. O recorde anterior era de 290 milhões de transações, registrado em 5 de setembro deste ano.
O valor financeiro movimentado também alcançou uma marca inédita: R$ 179,9 bilhões, um aumento considerável em relação ao recorde do dia 28, que foi de R$ 166,2 bilhões.
Este ano, até setembro, o Pix movimentou R$ 25 trilhões em transações, segundo dados do Banco Central (BC). No mesmo período de 2024, esse número foi de R$ 18,7 trilhões, o que representa um aumento de 34%. Em número de transações, de janeiro a setembro de 2025, foram 57,4 bilhões, frente a 45,5 bilhões na mesma época — um aumento de 26,15%.
A tabela a seguir mostra a evolução no número de operações e volumes transacionados no Pix desde 2020.
|Ano
|Número de Transações
|Volume Financeiro Movimentado
|2020
|176,2 milhões
|R$ 149,8 bilhões
|2021
|9,43 bilhões
|R$ 5,2 trilhões
|2022
|24,04 bilhões
|R$ 10,9 trilhões
|2023
|41,87 bilhões
|R$ 17,2 trilhões
|2024
|63,41 bilhões
|R$ 26,4 trilhões
|2025 *
|57,4 bilhões
|R$ 25 trilhões