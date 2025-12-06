Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Pix bate recorde de R$ 179,9 bilhões em transações em um único dia

Número supera o recorde batido na semana anterior, motivado pelas liquidações da Black Friday e a primeira parcela do 13°

Pagamento instantâneo: Pix é o principal meio de pagamento do Brasil, utilizado por mais de 76% da população (FG Trade/Getty Images)

Pagamento instantâneo: Pix é o principal meio de pagamento do Brasil, utilizado por mais de 76% da população (FG Trade/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11h39.

O Pix, que completou cinco anos no dia 16 de novembro, alcançou um novo recorde na última sexta-feira, 5: 313,3 milhões de transações realizadas em apenas um dia.

Este número superou o recorde anterior de 297,4 milhões de transações na última sexta-feira, 28 de novembro.

A data coincidiu com o término do prazo para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário e as liquidações da Black Friday. O recorde anterior era de 290 milhões de transações, registrado em 5 de setembro deste ano.

O valor financeiro movimentado também alcançou uma marca inédita: R$ 179,9 bilhões, um aumento considerável em relação ao recorde do dia 28, que foi de R$ 166,2 bilhões.

Este ano, até setembro, o Pix movimentou R$ 25 trilhões em transações, segundo dados do Banco Central (BC). No mesmo período de 2024, esse número foi de R$ 18,7 trilhões, o que representa um aumento de 34%. Em número de transações, de janeiro a setembro de 2025, foram 57,4 bilhões, frente a 45,5 bilhões na mesma época — um aumento de 26,15%.

A tabela a seguir mostra a evolução no número de operações e volumes transacionados no Pix desde 2020.

AnoNúmero de TransaçõesVolume Financeiro Movimentado
2020176,2 milhõesR$ 149,8 bilhões
20219,43 bilhõesR$ 5,2 trilhões
202224,04 bilhõesR$ 10,9 trilhões
202341,87 bilhõesR$ 17,2 trilhões
202463,41 bilhõesR$ 26,4 trilhões
2025 *57,4 bilhõesR$ 25 trilhões
Acompanhe tudo sobre:PIXBanco CentralBlack Friday

Mais de Invest

De morango do amor a testes de gravidez: iFood revela tendências de consumo dos brasileiros em 2025

Bolsa cai 4,25% no pior dia do ano e fecha a semana com queda de 1,07%

Argentina retorna ao mercado internacional com emissão de dívida em dólar

Dólar sobe 2,31% com efeito Flávio Bolsonaro e acumula alta de 1,8% na semana

Mais na Exame

Pop

'Desastre' e acusação de monopólio: reações à compra da Warner pela Netlfix

Inteligência Artificial

Meta anuncia aquisição da Limitless, 'colar' que grava reuniões e usa IA

Future of Money

Stablecoins, IOF e a volta da insegurança jurídica no Brasil

Brasil

Quantas horas dura a prova discursiva do CNU? Entenda o modelo do exame