Números da Mega da Virada: veja os números mais sorteados e os que nunca saíram

O sorteio da Mega da Virada acontece hoje, 31 de dezembro, às 20h. Os apostadores têm até às 18h para fazer uma aposta e concorrer ao prêmio de R$ 600 milhões, maior valor da história da loteria. E como escolher as dezenas da Mega da Virada? Confira os números que mais saem e os que nunca foram sorteados.

No ano passado, das seis dezenas sorteadas, duas apareceram pela primeira vez na Mega da Virada: 21 e 48. Entre as 60 dezenas possíveis de serem sorteadas, ainda há 11 números que nunca saíram. Será que este ano alguma delas será escolhida?

Os números que nunca saíram na Mega da Virada

07, 08, 09, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60

Os números que mais saíram na Mega da Virada

5 vezes: 10

4 vezes: 05 e 33

3 vezes: 03, 20, 34, 36, 58, 41 e 56

2 vezes: 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53

1 vez: 01, 06, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 57 e 59

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Para quem deseja marcar 20 números, o valor sobe para mais de R$ 193 mil. Com essa aposta, a probabilidade de vencer o prêmio máximo aumenta para uma em 1.292.

Como aumentar as chances com bolões?

Os bolões são uma alternativa para quem deseja ampliar suas chances de ganhar. Neles, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Porém, o prêmio é dividido entre os participantes.

Além dos bolões feitos entre amigos, as unidades lotéricas também oferecem cotas de bolões. Nesses casos, pode ser cobrada uma tarifa adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Até que horas posso apostar?

Diferente das apostas regulamentares da Mega-Sena, que podem ser feitas até 19h no dia do sorteio, as apostas da Mega da Virada podem ser realizadas até às 18h do dia 31 de dezembro. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo das Loterias Caixa.

No caso das apostas online, o valor mínimo é de R$ 20, e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou Pix. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking.