Mega da Virada: prêmio recorde de R$ 600 milhões gera filas online para apostas

Os brasileiros que desejam concorrer ao maior prêmio da história da Mega da Virada, estimado em R$ 600 milhões, enfrentam dificuldades para registrar suas apostas por meio eletrônico. Usuários relatam filas de espera virtual de até 1 hora e instabilidade no site e no aplicativo da Caixa Econômica Federal, que gerencia as loterias.

Nesta segunda-feira, 30, véspera do prazo final para apostas, a reportagem testou o site oficial das Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) e foi redirecionada a uma sala de espera virtual com previsão de 45 minutos. A situação foi confirmada por diversos usuários em redes sociais, que também relataram erros no aplicativo.

Mais de 1 hora para fazer a aposta da Mega Da Virada 🤦🤦🤦 pic.twitter.com/5kpVWwuNK4 — André Anjos (@AndrAnjos16) December 30, 2024

ontem não havia fila virtual alguma pra mega da virada, só não joguei ontem pq não consegui finalizar O POVO BRASILEIRO DEIXA T U D O PRA ÚLTIMA HORA NÉ? pic.twitter.com/zNMT0FWZL8 — Dan (@Yesasi_RBD) December 30, 2024

Os canais eletrônicos permitem apostas com pagamento via Pix ou cartão de crédito. Além disso, o público pode registrar apostas presencialmente em lotéricas até as 18h de terça-feira, dia 31.

Premiação recorde

A expectativa de prêmio desta edição especial é de R$ 600 milhões, superando o recorde de R$ 588 milhões, registrado na Mega da Virada do ano passado, quando o montante foi dividido por cinco apostas vencedoras.

Se o valor estimado for para um único vencedor, ele poderá ter uma renda mensal de R$ 3,7 milhões na poupança, com base na taxa de 0,6% ao mês.

Como participar da Mega da Virada

A Mega da Virada tem uma regra especial: não acumula. Caso nenhum jogador acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os que acertarem cinco números, e assim por diante.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5. Já a máxima, com 20 números, pode chegar a R$ 193,8 mil. As apostas podem ser feitas online ou presencialmente até as 18h do dia 31. O sorteio será realizado às 20h, em São Paulo, com transmissão ao vivo nos canais do YouTube e Facebook da Caixa, além de transmissão pela TV Globo.