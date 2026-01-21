O que existe sob o gelo da Antártida? Novo mapa revela 'paisagem secreta'

Uma nova técnica de mapeamento revelou uma paisagem subterrânea escondida sob quilômetros de gelo na Antártida. O estudo, publicado na revista Science, identificou cadeias de montanhas, vales e canais que permaneciam invisíveis devido à espessura da camada congelada.

Segundo os autores, a descoberta pode aprimorar previsões sobre o comportamento das geleiras e o impacto das mudanças climáticas no continente.

Antártida sob o gelo: como funciona a nova técnica

Para elaborar o novo mapa, os pesquisadores combinaram dados ópticos e de radar obtidos por satélite com modelos físicos que simulam o fluxo do gelo. A metodologia se baseia na forma como o gelo é perturbado ao passar sobre formações rochosas, permitindo inferir a topografia subglacial a partir de variações observadas na superfície.

Antes do novo método, o levantamento da paisagem subglacial dependia de missões aéreas e terrestres com radar, realizadas em trechos separados e com grande distância entre as rotas de medição. O estudo explica que o resultado era um retrato fragmentado do continente, deixando áreas inteiras sem dados.

A pesquisadora Helen Ockenden, autora principal do estudo, disse à BBC que a diferença entre as técnicas é comparável a trocar “uma imagem de baixa resolução por uma imagem digital ampliada”, permitindo enxergar detalhes que antes não eram detectados.

O novo mapeamento oferece resolução inédita na chamada mesoescala — faixa de 2 a 30 quilômetros — e expõe estruturas que métodos anteriores não conseguiam identificar.

Paisagem subglacial

De acordo com o estudo, o leito rochoso da Antártida é mais variado do que se supunha. O mapa mostra vales, planícies e longos canais atribuídos à drenagem subglacial. Algumas feições sugerem sistemas fluviais antigos preservados sob o gelo, anteriores à formação da calota antártica.

De acordo com os pesquisadores, o novo método não substitui totalmente levantamentos por radar — utilizados para observar estruturas muito pequenas —, mas ajuda a reduzir lacunas em áreas remotas e a orientar futuras campanhas científicas sobre onde concentrar esforços.

Mudanças climáticas, geleiras e nível do mar

Entender a topografia subglacial é fundamental para prever como as reservas de gelo da Antártida podem reagir ao aumento da temperatura global. O movimento das geleiras depende da interação entre o leito rochoso, a água subglacial e a água do mar.

Um dos pontos de atenção é a geleira Thwaites, que estudos anteriores associaram a riscos de elevação do nível do mar. A região tem mostrado sinais de exposição à água quente do oceano, o que acelera o derretimento. Projeções indicam que o processo pode contribuir para mudanças no nível do mar nas próximas décadas e séculos.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) já classifica a Antártida como uma das principais incertezas em modelos climáticos globais. Segundo os pesquisadores, o novo mapeamento fornece informações para reduzir essa margem e melhorar projeções sobre a taxa de perda de gelo.