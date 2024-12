Mega da Virada: como é calculado o valor do prêmio principal

O sorteio da Mega da Virada, uma das tradições mais aguardadas do fim de ano pelos brasileiros, traz em 2024 um prêmio principal estimado em R$ 600 milhões, o maior já registrado na história da loteria. Esse montante não só atrai milhões de apostadores como desperta sonhos e planos entre aqueles que tentam a sorte.

Com esse valor, possibilidades como adquirir imóveis, viajar pelo mundo, ajudar familiares ou investir em um novo negócio tornam-se realidade. Mas como, afinal, é formado o prêmio milionário da Mega da Virada?

Como o prêmio é calculado

O valor acumulado para a Mega da Virada tem como principal fonte a arrecadação proveniente das apostas realizadas para o próprio sorteio, realizadas em casas lotéricas, canais digitais e o aplicativo Loterias CAIXA. Além disso, o valor do prêmio também incorpora os montantes acumulados ao longo do ano nos sorteios regulares da Mega-Sena.

Por regra, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o valor é automaticamente destinado aos acertadores da faixa de cinco números (a quina) e, se necessário, à de quatro números (a quadra).

Onde assistir e como apostar

O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20h, com transmissão ao vivo na televisão e nos canais oficiais das Loterias CAIXA no YouTube e Facebook. As apostas podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio, pelo custo de R$ 5,00 para a aposta simples.

As apostas estão disponíveis nas lotéricas de todo o país, além de canais digitais, como o portal Loterias CAIXA, o aplicativo oficial ou o Internet Banking. Porém, desde a segunda-feira, 30, usuários relatam fila de espera para fazer a aposta online.