Nova tabela do Imposto de Renda entra em vigor; veja o que muda

Começou a valer na última quinta-feira, 1º, a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 3.036 por mês, o equivalente a dois salários mínimos atualizados.

A medida atende a uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometeu a garantir, durante seu mandato, a isenção para quem ganha até dois salários mínimos. A mudança visa aliviar a carga tributária para as faixas de renda mais baixas e promete beneficiar uma parcela significativa da população brasileira.

A primeira atualização da tabela do IRPF havia sido sancionada no 1º de maio do ano passado, quando o governo já havia iniciado a revisão dos valores, mas a isenção foi um passo adicional para atender às expectativas dos eleitores que apoiaram a proposta durante a campanha. Com o reajuste, a medida traz impacto direto no bolso de quem tem menor rendimento mensal.

Veja as alíquotas abaixo.

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Até 2.428,80 0 De 2.428,81 até 2.826,65 7,5 De 2.826,66 até 3.751,05 15 De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 Acima de 4.664,68 27,5

Neste ano, o salário mínimo foi estabelecido por decreto em R$ 1.518 a partir de 1º de janeiro. O valor representa um ganho maior do que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado nos 12 meses até novembro de 2024.

Presidente Lula sancionou, em dezembro, uma lei que alterou a metodologia de cálculo do salário mínimo.

Pela nova legislação, a concessão de um aumento real em 2025 levou em consideração, além da inflação medida pelo INPC, a elevação do Produto Interno Bruto (PIB) medido nos dois anos anteriores, mas com uma limitação de 2,5%.

Uma das principais políticas de distribuição de renda, o salário mínimo foi criado para limitar o valor mais baixo da remuneração que alguém pode receber em troca de seu trabalho.

O salário mínimo serve também como valor base de benefícios assistenciais e previdenciários pagos pelo governo, como Bolsa Família, aposentadorias, pensões e benefícios de prestação continuada (BPC).

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), cerca de 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. Aproximadamente 19 milhões de aposentados e pensionistas recebem o valor do salário mínimo.

Medida Provisória

Apesar do novo mínimo estar vigente desde o início do ano, somente em meados de abril o governo pôde publicar a Medida Provisória (MP) que atualizou o valor da isenção do Imposto de Renda, para que quem ganha até dois salários mínimos voltasse a ser beneficiado, levando em consideração os valores de 2025.

O atraso se deu pela demora do Congresso em aprovar o orçamento deste ano, que foi sancionado apenas em abril, depois de Executivo, Legislativo e Judiciário terem firmado um acordo para garantir maior transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares feitas ao orçamento.

*Com Agência Brasil