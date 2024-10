Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 50 milhões neste sábado

Neste sábado, 5, a Mega-Sena sorteia R$ 50 milhões acumulados. O concurso 2.783 da modalidade será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na poupança, receberá R$ 287 mil de rendimento no primeiro mês.

​As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.

Prêmios com valor superior a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é ao portador, sendo recomendável que o apostador escreva no verso do recibo da aposta premiada seu nome completo e CPF. Dessa forma, ninguém mais poderá retirar o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios de loterias prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), conforme Lei 13.756/18.

Repasses Sociais

Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social. Do valor arrecadado pelas Loterias da Caixa, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.