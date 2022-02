Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 37 milhões

A Caixa realiza nesta terça-feira, dia 22, o sorteio do concurso 2.456 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 37 milhões. Este será o primeiro dos concursos previstos para esta semana, realizados excepcionalmente três vezes em razão do Carnaval. Os outros serão na quinta-feira e no sábado.

O sorteio será realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo, a partir das 20h, pelas redes sociais da instituição.

Caso apenas um apostador leve o prêmio deste sábado e aplique os R$ 37 milhões na Poupança da CAIXA, deverá receber um rendimento de R$ 225,9 mil no primeiro mês. Se preferir investir no setor de transporte urbano, o valor é suficiente para comprar 19 ônibus elétricos de R$ 1,9 milhão cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50. Além da aposta mínima, de seis números, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.