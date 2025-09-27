Mega-Sena: resultado do concurso 2.920; prêmio é de R$ 80 milhões

Redação Exame
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19h53.
Última atualização em 27 de setembro de 2025 às 20h18.
A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 27, a partir das 20h, o sorteio do concurso 2.920 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 80,6 milhões.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Por se tratar de um concurso com final zero, o sorteio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O banco ainda não divulgou se houve apostas que acertaram os seis números e levaram o prêmio principal.
Os números sorteados foram:
19-58-16-12-31-08
A Caixa realizou o sorteio do concurso 289 da +Milionária com prêmio estimado em R$ 165 milhões.
Na +Milionária, o jogador tem dois locais no volante para escolher os números para apostar e ter chances de ganhar. No primeiro, é necessário escolher seis números dentre os 50 disponíveis. No segundo, dois números, chamados de trevos, dentre os seis disponíveis
Números sorteados:
29-16-12-23-38-37
Trevos:
3-5
O sorteio do concurso 1121 do Dia de Sorte foi realizado neste sábado. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.
Na Dia de Sorte, o jogador escolhe entre 7 e 15 números dentre os 31 disponíveis e, também, 1 Mês da Sorte. Também é possível optar pela Surpresinha: nesta modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.
Números sorteados:
16-02-17-23-30-26-24
Mês da sorte:
08-Agosto
O sorteio do concurso 6838 da Quina também ocorreu neste sábado. O prêmio estimado é de R$ 7,9 milhões.
Números sorteados:
33-77-70-31-50
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. É possível ganhar também acertando, cincou ou quatro números.
