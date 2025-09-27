Mega-Sena: resultado do concurso 2.920; prêmio é de R$ 80 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 27, a partir das 20h, o sorteio do concurso 2.920 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 80,6 milhões.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Por se tratar de um concurso com final zero, o sorteio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O banco ainda não divulgou se houve apostas que acertaram os seis números e levaram o prêmio principal.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.920

Os números sorteados foram:

19-58-16-12-31-08

Resultado da +milionária concurso 289

A Caixa realizou o sorteio do concurso 289 da +Milionária com prêmio estimado em R$ 165 milhões.

Na +Milionária, o jogador tem dois locais no volante para escolher os números para apostar e ter chances de ganhar. No primeiro, é necessário escolher seis números dentre os 50 disponíveis. No segundo, dois números, chamados de trevos, dentre os seis disponíveis

Números sorteados:

29-16-12-23-38-37

Trevos:

3-5

Resultado do concurso 1121 do Dia de Sorte

O sorteio do concurso 1121 do Dia de Sorte foi realizado neste sábado. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

Na Dia de Sorte, o jogador escolhe entre 7 e 15 números dentre os 31 disponíveis e, também, 1 Mês da Sorte. Também é possível optar pela Surpresinha: nesta modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.

Números sorteados:

16-02-17-23-30-26-24

Mês da sorte:

08-Agosto

Resultado do concurso 6838 da Quina

O sorteio do concurso 6838 da Quina também ocorreu neste sábado. O prêmio estimado é de R$ 7,9 milhões.

Números sorteados:

33-77-70-31-50

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. É possível ganhar também acertando, cincou ou quatro números.

Como funciona o rendimento da poupança, uma boa opção para o ganhador da Mega

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

