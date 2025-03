Mega-Sena: resultado do concurso 2.837; prêmio é de R$ 7,6 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado, 8, o sorteio do concurso 2.837 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 7,6 milhões.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e feito no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.837:

03, 14, 34, 35, 42, 50

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Existe um número máximo de cotas para o bolão?

Os bolões têm preço mínimo de R$ 15, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6. Cada aposta em grupo precisa ter, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. Também só é permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão.

Posso fazer o bolão pela internet?

As apostas por meio de bolão não são possíveis pelo site ou aplicativo. Para isso, é necessário que o representante do grupo vá até uma casa lotérica e registre o bilhete, com os números escolhidos e a quantidade de cotas.

Ao registrar a aposta, o sistema irá gerar um recibo de cota para cada participante poder resgatar a sua parte do prêmio individualmente, caso ganhem. O prêmio só é entregue a cada participante perante o recibo de cota. Por isso, é fundamental checar o número de recibos emitidos, além dos participantes se atentarem na distribuição correta de cada recibo.

A Caixa também orienta que seja escrito o nome e o CPF de cada um atrás do recibo, já que eles não são emitidos com nenhum tipo de identificação que permita distinguir cada participante da aposta, mas apenas o código do jogo e os números apostados.

