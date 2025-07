Mega-Sena: resultado do concurso 2.890; prêmio é de R$ 25 milhões

A Caixa realizou neste sábado, 19 de julho, o sorteio do concurso 2.890 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 24.939.632,94.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.890:

15 - 16 -18 - 32 - 35 - 54

Quanto rende o prêmio de R$ 25 milhões da Mega-Sena?

🏦 Poupança

Rendimento mensal bruto : aproximadamente R$ 125 mil.

: Imposto de Renda : isento.

: Rendimento mensal líquido : cerca de R$ 125 mil.

: Observação: A poupança tem a vantagem de ser isenta de impostos, mas apresenta uma rentabilidade inferior em comparação com outras opções de investimento.

💰 CDB (Certificado de Depósito Bancário)

CDB 100% do CDI : Rendimento mensal bruto : aproximadamente R$ 296.875. Imposto de Renda : 15% sobre os rendimentos. Rendimento mensal líquido : cerca de R$ 252.343.

CDB 110% do CDI : Rendimento mensal bruto : aproximadamente R$ 327.500. Imposto de Renda : 15% sobre os rendimentos. Rendimento mensal líquido : cerca de R$ 278.375.

CDB 120% do CDI : Rendimento mensal bruto : aproximadamente R$ 358.125. Imposto de Renda : 15% sobre os rendimentos. Rendimento mensal líquido : cerca de R$ 304.406.



Observação: Os CDBs oferecem uma rentabilidade superior à poupança e são uma opção atrativa para investidores dispostos a aplicar por prazos mais longos.

📈 Tesouro Direto

Tesouro Selic 2028 : Rendimento mensal bruto : aproximadamente R$ 296.875. Imposto de Renda : 15% sobre os rendimentos. Rendimento mensal líquido : cerca de R$ 252.343.

Tesouro IPCA+ 2045 : Rendimento mensal bruto : aproximadamente R$ 333.333. Imposto de Renda : 15% sobre os rendimentos. Rendimento mensal líquido : cerca de R$ 283.333.



Observação: O Tesouro Direto é considerado um investimento de baixo risco e oferece opções com diferentes perfis de rentabilidade, sendo adequado para investidores que buscam segurança e previsibilidade.

📊 Comparativo Rápido

Investimento Rendimento Mensal Líquido Poupança ~R$ 125 mil CDB 100% do CDI ~R$ 252 mil CDB 110% do CDI ~R$ 278 mil CDB 120% do CDI ~R$ 304 mil Tesouro Selic 2028 ~R$ 252 mil Tesouro IPCA+ 2045 ~R$ 283 mil

Essas estimativas são aproximadas e podem variar conforme as condições do mercado e as taxas vigentes no momento do investimento.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.