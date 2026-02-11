Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a R$ 55 milhões

Redação Exame
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08h48.
O prêmio do concurso 2.971 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira, 10, após ninguém acertar as seis dezenas sorteadas.
Os números foram: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56.
Com isso, a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira, 12 de fevereiro, é de R$ 55 milhões.
Na quina, 33 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 65.041,25.
Outras 2.294 apostas fizeram a quadra e terão direito a R$ 1.542,26 cada.