Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 14,5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no sábado no concurso 2843 da Mega-Sena.

Os números sorteados foram 01-37-39-40-43-59.

O próximo concurso será realizado na terça, 25, com prêmio estimado de R$ 14,5 milhões.

De acordo com a Caixa, 41 apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e levarão R$ 59,6 mil.

Outras 2.537 apostas acertaram a quadra e levarão R$ 1.376.

As apostas para o concurso 2844 da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de terça-feira, 25, em qualquer casa lotérica.