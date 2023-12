Mega da Virada: quanto é o imposto sobre doação em dinheiro?

Muitas pessoas sonham em ganhar um valor alto para poder ajudar financeiramente os pais, irmãos ou amigos e a Mega da Virada é um dos caminhos buscados pelos brasileiros para realizar este desejo. Neste ano, o concurso 2.670 está com o prêmio acumulado em mais de R$ 550 milhões e até 31 de dezembro, dia do sorteio, ainda pode aumentar.

O montante já tem os impostos descontados, incluindo o Imposto de Renda (IR), ou seja, o ganhador não deverá mais nada à Receita Federal - mas precisa declarar o valor no IR de 2024. Contudo, no caso do sortudo realizar uma doação, seja uma parte do valor ou integral, entram outros tipos de tributações.

“Teoricamente, se a pessoa quiser transferir um valor para alguém, não paga imposto. Mas a lei fala que em todo caso de doação existe o pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Então é necessário fazer um contrato de doação”, explica Michel Teixeira, head de legal operations da Mercado Legal.

Leia também:

Qual o valor do imposto sobre doação em dinheiro?

O especialista explica que tudo o que for doado ou recebido precisa ser informado à Receita Federal, que acompanha de perto a evolução patrimonial das pessoas, por meio do Imposto de Renda. Quem está envolvido em uma doação deve observar as regras do ITCMD.

O imposto é uma cobrança que incide sobre doações e herança e é um tributo estadual, por isso as diretrizes e alíquotas variam de acordo com a legislação de cada estado. Em geral, as taxas variam de 2% a 8% do valor do bem ou valor doado.

“Quem paga esse imposto é o donatário para o estado onde reside. Por exemplo, no estado de São Paulo, o imposto é 4%, mas há uma chance de aumentar até 8% em 2024”, diz Samir Choaib, advogado tributarista, sócio do Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados.

Teixeira ainda acrescenta que também há um limite para uma transferência sem pagar imposto. Em São Paulo, é de até R$ 85.650, o que corresponde a 2.500 Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESPS). Mas, segundo ele, cada estado também tem sua unidade fiscal, o que é necessário conferir para entender sobre os limites de doações com isenção de imposto.

Confira as últimas notícias de Invest: