Quais os números mais sorteados da Mega-Sena da Virada da história

Para os apostadores de plantão, nada melhor do que saber quais são os números mais sorteados na Mega-Sena. Afinal, se eles saíram tantas vezes, por que não sairiam de novo?

Quais os números mais sorteados da Mega-Sena?

E quais os números mais sorteados da Mega da Virada?

A possibilidade de ganhar a Mega-Sena anima qualquer brasileiro, mas quando o assunto é Mega da Virada, a história vira outra. E não é para menos a empolgação: o prêmio estimado em 2023 é de R$ 550 milhões, o maior já sorteado. O recorde, até então, havia sido em 2022, quando 435,21 milhões de apostas disputaram o prêmio de R$ 541,9 milhões.

Se o intuito é ganhar, o apostador deve ficar de olho nos números que mais saem. Assim como na Mega-Sena, o número 10 e 5 são os destaques:

Número 10 : cinco vezes

: cinco vezes Número 5: quatro vezes

Números 03 - 20 - 33 - 34 - 36 - 58 : três vezes

quatro vezes Números : três vezes Números 02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18 - 22 - 32 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 46 - 51 - 53 - 56: duas vezes

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

6 números: R$ 5,00

7 números: R$ 35,00

8 números: R$ 140,00

9 números: R$ 420,00

10 números: R$ 1.050,00

11 números: R$ 2.310,00

12 números: R$ 4.620,00

13 números: R$ 8.580,00

14 números: R$ 15.015,00

15 números: R$ 25.025,00

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.