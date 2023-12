15 ações indicadas para investir em 2024, segundo o Santander

Com o ano chegando ao fim, o que não faltam são ideias de investimentos para o próximo. E foi pensando nisso que o Santander elencou suas apostas de ações para investir em 2024.

Para elaborar a carteira recomendada para o ano que vem, em relatório os analistas do banco mantiveram um cenário-base de “pouso suave” nas economias internacionais, combinado a um ambiente “confuso” no Brasil. “Acreditamos que o mais provável seja um pouso suave com uma probabilidade de 60%. Nossa visão é baseada na moderação significativa na inflação global, normalização gradual do mercado de trabalho, e sinais iniciais de moderação em alguns dados de atividade — como as vendas no varejo.”

Além das recomendações dos papéis, o Santander ainda explicou sua visão para os setores ao longo de 2024. “É importante observar atentamente questões idiossincráticas dentro de cada indústria”, dizem os analistas.

Entre elas, eles apontaram o cenário regulatório para os bancos, incluindo a possibilidade de um limite máximo para as taxas de juro dos cartões rotativos e as mudanças dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). Eles ainda destacam as mudanças nos incentivos fiscais para os varejistas e a ascensão de concorrentes internacionais, bem como a atualização do quadro regulatório do setor de utilities .

Diante disso, os setores foram divididos conforme as seguintes visões:

Positiva: bancos; varejo e bens de consumo, utilities, construção civil e transportes;

Neutra: setor financeiro não bancário, bens de capital, educação, saúde, petróleo e gás, papel e celulose, mineração, telecom e tecnologia, alimentos e bebidas;

Negativa: petroquímico e siderúrgico.

15 ações para investir em 2024

A partir dessas considerações, a equipe do Santander elencou as melhores opções de investimento em ações para 2024. Confira abaixo:

