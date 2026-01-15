Quem foi Arthur Burns, o chefe do Fed que baixou juros por pressão do governo

Nos últimos meses, um nome do qual pouco se falava no mercado financeiro se tornou frequente no discurso de analistas e operadores: Arthur Burns. O motivo pelo qual os agentes lembram do economista, que presidiu o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) na gestão do presidente Richard Nixon, não é dos melhores.

Isso porque Burns sofria pressões do governo americano para reduzir a taxa de juros, situação semelhante a vivida hoje pelo atual chairman do Fed Jerome Powell. O BC americano, à época, acabou cedendo aos apelos de Nixon e os resultados foram desastrosos. O temor, agora, é que a história se repita com a insistência de Donald Trump.

O clima em Wall Street é de "dejá-vu". Cada vez mais, o republicano tem subido o tom contra Powell, chamando-o de "pessoa ruim" e relatando que não vê problemas em interferir nas decisões da entidade. Especialistas e fontes do mercado já alertam que a história pode estar prestas a entrar em um remake preocupante.

O movimento evoca as memórias de 1970. Arthur Burns (1904-1987) não era iniciante, pelo contrário, era um economista austríaco com um currículo impecável na Universidade Columbia e anos de experiência aconselhando presidentes antes de assumir o Fed. Após o doutorado, deu aulas na Universidade Rutgers por mais de dez anos.

Ele foi, ainda, presidente e diretor do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica, presidiu o Conselho de Assessores Econômicos do Presidente e foi membro do Comitê Consultivo Presidencial sobre Política Trabalhista e de Gestão. O grande problema foi sua relação de extrema proximidade com o ex-presidente Nixon.

O mandatário americano, na época, estava obcecado com sua reeleição em 1972. Ele temia que as taxas de desemprego atrapalhassem os seus planos. No Salão Oval, registros de gravações revelam que o presidente exigia uma política monetária expansionista sem pudores, chegando a dizer que Burns precisava de um "chute no traseiro".

O intuito era agir com mais agressividade para a redução dos juros. Ceder a essas pressões foi o erro histórico de Burns.

Grande Inflação

Ele permitiu que o fornecimento de dinheiro crescesse rapidamente para garantir que a economia estivesse quente para a vitória de Nixon. O resultado disso é o período conhecido por economistas como Grande Inflação. O Fed reagiu de forma lenta quando os preços começaram a disparar, mantendo dinheiro fácil por tempo demais.

Em 1974, a inflação já estava na casa dos dois dígitos e a economia americana mergulhou em uma recessão profunda. Burns, que deveria ser o guardião da moeda, acabou entrando para a história como o homem que deixou o monstro da inflação sair da jaula. Algo que só veio a melhorar com a gestão de Paul Volcke e juros altos.

Alguns fatores econômicos estavam relacionados à inflação, como o programa de controle de preços e salários do governo; choques nos preços do petróleo e dos alimentos; e políticas fiscais governamentais. Burns chegou a refletir que "em um mundo em rápida transformação, as oportunidades para cometer erros são inúmeras", segundo arquivos do Fed.

Independência é essencial para estabilidade

Desde então, a independência do órgão é considerada a "pedra angular" da estabilidade de preços; e figuras como Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, advertem que manipular os juros por motivos políticos é uma receita para o desastre global. Na sua visão, a confiança na economia pode desmoronar se o mercado acreditar que as decisões não são técnicas.

Enquanto isso Trump reage às críticas, afirmando que está tudo bem em fazer o que vem fazendo e dizendo que Dimon está errado. Chefes de bancos centrais do Reino Unido, Canadá, Coreia do Sul e Brasil se manifestaram em favor do Fed. A expectativa é que outros bancos, além do JP Morgan, façam o mesmo.

Burns permanece como um lembrete de que, quando a política atropela a independência econômica, o futuro costuma cobrar uma fatura muito cara. Agora, após a escalada da tensão envolvendo o Fed, com a confirmação de Powell sofrer uma investigação judicial sobre reformas na sede e pressões para a diretora Lisa Cook deixar o cargo, fica a dúvida do que virá a seguir.