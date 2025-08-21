Lucro do FGTS impulsiona modalidade de crédito com juros mais baixos

Modalidade já conhecida no mercado brasileiro de crédito, o chamado Empréstimo FGTS se torna ainda mais atrativo para os clientes durante o mês de agosto. Isso porque esse é o mês em que os trabalhadores que possuem saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço recebem uma parte do resultado obtido com as aplicações do fundo. O repasse, previsto em lei, é proporcional ao valor que estava na conta em dezembro do ano anterior.

Esse acréscimo aumenta o saldo o FGTS e, muitas vezes, serve de estímulo para a contratação de linhas de crédito vinculadas a fundo De acordo com especialistas, o Empréstimo FGTS é atrativo por combinar uma contratação simples e taxas de juros reduzidas.

"O cliente recebe o valor rapidamente, com taxas menores que as do crédito pessoal comum, e não precisa se preocupar com parcelas mensais. A quitação acontece automaticamente quando a Caixa Econômica repassa os valores do saque-aniversário ao banco”, explica Laura Figueiredo Ribeiro Lima, gerente do Banco PAN responsável por produtos ligados ao FGTS.

Como funciona na prática

O Empréstimo FGTS nada mais é que uma espécie de antecipação do saque-aniversário, opção na qual o trabalhador, anualmente, pode resgatar uma parte do fundo no mês do seu aniversário. Com o Empréstimo FGTS, em vez de esperar o mês de aniversário para retirar uma fração do saldo, o trabalhador pode adiantar várias parcelas de uma só vez, com desconto dos juros no ato da contratação.

Esse modelo é considerado mais seguro porque o próprio saldo do FGTS serve como garantia. Com isso, não há boletos, débitos em conta nem risco de inadimplência, já que os repasses futuros são transferidos diretamente pela Caixa para a instituição financeira.

Vantagens e diferenciais

Por ter cobertura garantida, o empréstimo tende a apresentar juros mais baixos. No Banco PAN, por exemplo, é possível adiantar até dez parcelas de uma vez, com taxas a partir de 1,29% ao mês. A operação é feita de forma digital e o valor cai na conta em poucos minutos.

Outro ponto importante é que o crédito pode ser contratado inclusive por quem tem restrições no CPF, desde que exista saldo disponível. Além disso, o produto inclui seguro para situações específicas, oferecendo proteção extra ao trabalhador.

“A contratação pode ser feita tanto pelo aplicativo quanto pelo WhatsApp. É um processo rápido, totalmente digital e sem burocracia. Caso o cliente tenha saldo, pode inclusive repetir a operação mais de uma vez”, acrescenta Laura.

Destinos do recurso

Os usos do dinheiro variam bastante: há quem utilize para quitar dívidas mais caras, trocar um financiamento com juros altos por outro mais acessível, investir em um pequeno negócio, custear estudos, reformar a casa ou até financiar viagens.

De acordo com o Banco PAN, a expectativa é de que a procura pelo empréstimo se intensifique no segundo semestre, período em que ocorre o repasse anual do lucro do FGTS e quando muitos trabalhadores aproveitam para transformar o saldo acumulado em liquidez imediata.

Atenção ao planejamento

Apesar das condições vantajosas, especialistas recomendam que o crédito seja contratado de forma consciente. Isso porque, ao antecipar parcelas do saque-aniversário, o trabalhador reduz o valor que teria disponível nos próximos anos. Por isso, a decisão deve estar alinhada ao objetivo financeiro de cada pessoa, seja ele quitar dívidas, investir ou realizar um projeto específico.