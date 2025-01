IPVA 2025: vence hoje a parcela para placa com final 8 em SP; veja como pagar

Para quem tem carro, moto, caminhão ou qualquer outro veículo, já sabe que o mês de janeiro é marcado pelo pagamento do IPVA e, no Estado de São Paulo, são mais de 18 milhões de veículos tributáveis. Com isso, começa hoje, 22, o pagamento do IPVA 2025 para placas com final 8. O Detran já divulgou o calendário de pagamento do imposto, que é calculado com base no valor venal do veículo.

Se o seu veículo automotor tem a placa com final 8, são duas opções no dia de hoje: pagar uma parcela de cota única, com 3% de desconto, ou realizar o pagamento da primeira parcela do imposto. Confira todos os detalhes sobre como pagar o seu IPVA, o calendário de pagamento completo e o que fazer se perder a data.

Como pagar o IPVA 2025 em SP?

Proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo com final de placa 8 devem realizar o pagamento do IPVA 2025 no dia de 22 de janeiro. Para efetuar o pagamento, basta utilizar a sua rede bancária credenciada, informando o número do RENAVAM. O pagamento pode ser realizado via internet banking, terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pelas instituições financeiras.

Geralmente, no próprio aplicativo do seu banco, há um espaço dedicado ao pagamento do IPVA, na área de "assistente de pagamentos".

Além disso, o Estado de São Paulo disponibiliza o pagamento via Pix, tornando o processo mais rápido e com confirmação imediata. Para utilizar essa modalidade, é necessário gerar um QR code no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP).

São duas modalidades: o motorista tem a opção em realizar o pagamento em cota única, com o desconto de 3% em cima do valor total ou, então, realizar o pagamento da primeira parcela e, as restantes, também no 22 dos meses de fevereiro, março, abril e maio. É possível realizar o parcelamento em até 5 vezes ou adiantar as parcelas de pagamento, caso seja de interesse.

Calendário de pagamento do IPVA 2025

Confira o calendário completo de pagamento do IPVA 2025 de São Paulo, de acordo com o Governo do Estado:

Mês janeiro fevereiro março abril maio Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Desconto Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 13/jan 13/fev 13/mar 13/abr 13/mai Final 2 14/jan 14/fev 14/mar 14/abr 14/mai Final 3 15/jan 15/fev 15/mar 15/abr 15/mai Final 4 16/jan 16/fev 16/mar 16/abr 16/mai Final 5 17/jan 17/fev 17/mar 17/abr 17/mai Final 6 20/jan 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai Final 7 21/jan 21/fev 21/mar 21/abr 21/mai Final 8 22/jan 22/fev 22/mar 22/abr 22/mai Final 9 23/jan 23/fev 23/mar 23/abr 23/mai Final 0 24/jan 24/fev 24/mar 24/abr 24/mai

O que acontece se perder a data para pagar o IPVA?

O não pagamento do IPVA na data de vencimento acarretará multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, a multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Além disso, a inadimplência impede o licenciamento do veículo, podendo resultar em apreensão, multa adicional e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Mas, vale lembrar que, quem não realizar o pagamento da primeira parcela do IPVA, seja em cota única ou não, tem a oportunidade de realizar o pagamento integral na data da segunda parcela.

Ou seja, para os veículos com placa final 8 que não pagarem o IPVA no dia 22 de janeiro, podem fazer o pagamento da cota única sem desconto no dia 22 de fevereiro.