INSS começa hoje os pagamentos de janeiro; veja calendário

Repasses serão realizados a partir do dia 26 para beneficiários que recebem até um salário mínimo

Da Redação

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16h42.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente ao mês de janeiro de 2026, que começa a ser executado nesta segunda-feira, 26.

Os repasses para aposentados, pensionistas e demais beneficiários têm início hoje para quem recebe até um salário mínimo e seguem até o começo de fevereiro, conforme o número final do cartão do benefício e o valor a ser pago.

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, o pagamento será feito nas seguintes datas:

  • Final 1: 26 de janeiro

  • Final 2: 27 de janeiro

  • Final 3: 28 de janeiro

  • Final 4: 29 de janeiro

  • Final 5: 30 de janeiro

  • Final 6: 2 de fevereiro

  • Final 7: 3 de fevereiro

  • Final 8: 4 de fevereiro

  • Final 9: 5 de fevereiro

  • Final 0: 6 de fevereiro

Já os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo terão os valores creditados conforme o cronograma abaixo:

  • Finais 1 e 6: 2 de fevereiro

  • Finais 2 e 7: 3 de fevereiro

  • Finais 3 e 8: 4 de fevereiro

  • Finais 4 e 9: 5 de fevereiro

  • Finais 5 e 0: 6 de fevereiro

Como consultar o número final do benefício

O número final do benefício do INSS pode ser consultado diretamente no cartão do benefício ou por meio do aplicativo Meu INSS.

No aplicativo, após o download, o usuário deve acessar a plataforma informando CPF e senha do gov.br. No menu de opções, localizado à esquerda da tela, é possível encontrar o número do NIS, que aparece identificado como NIT.

Vale lembrar que o dígito verificador após o traço não deve ser considerado. Por exemplo, em um NIS no formato 123456789-0, o número final válido para consulta do calendário é o 9.

