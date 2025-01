Impostos chegam a 52% em itens de material escolar, aponta levantamento da ACSP

Um levantamento realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com dados do Impostômetro, destacou a alta carga tributária incidente sobre materiais escolares. Em alguns casos, os impostos representam até 52% do valor do produto, segundo análise do economista Ulisses Ruiz de Gamboa, do Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV/ACSP).

A caneta lidera o ranking dos itens mais tributados, com uma incidência de 51,7% em impostos. Outros produtos com altas taxas incluem a régua (43,91%), calculadora (43,43%), tesoura (41,47%) e caderno (34,58%). Apesar da carga elevada, houve uma leve redução na média geral da tributação sobre materiais escolares, reflexo de desonerações pontuais.

Estratégias para economizar nas compras

Para driblar os altos custos, o economista da ACSP recomenda que os pais realizem pesquisas de mercado detalhadas e comparem preços antes de concluir a compra.

Planejar as compras com antecedência também pode ajudar a evitar impactos no orçamento familiar, especialmente se forem adquiridos itens básicos antes do recebimento da lista oficial das instituições de ensino.