Receita atualiza regras do Imposto de Renda 2026; veja quem tem que declarar

A Receita Federal divulgou, nesta segunda-feira, 16, as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2026. A apresentação teve a participação auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do IR.

Entre as novidades, está a atualização do limite de rendimentos tributáveis (veja abaixo) — trata-se do valor máximo que uma pessoa pode ter recebido em 2025 antes de se tornar obrigada a declarar o imposto. As regras para atividade rural também foram atualizadas.

A declaração começa no dia 23 de março às 8h e termina às 23h59 do dia 29 de maio. Já o resultado das declarações saem a partir do dia 27 de março. A expectativa é que a Receita Federal receba 44 milhões de declarações dentro do prazo.

"Esse tempo até o resultado é necessário para processar o grande volume no início", explicou Fonseca durante coletiva de imprensa.

Quem quiser, já pode baixar o Programa Gerador de Declaração (PGD) no dia 20 de março, às 8h, mas ainda não terá os dados da pré-preenchida e nem a possibilidade de entregar a declaração, apenas fazer o download.

Obrigatoriedade de entrega

Com as novidades, ficam obrigados a declarar quem: