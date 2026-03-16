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Receita atualiza regras do Imposto de Renda 2026; veja quem tem que declarar

Um dos valores que não foi alterado é referente ao recebimento de outros rendimentos acima de R$ 200.000,00

Imposto de Renda 2026: é necessário reunir todos os informes de rendimentos de 2025 (Arte/Exame)

Imposto de Renda 2026: é necessário reunir todos os informes de rendimentos de 2025 (Arte/Exame)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 16 de março de 2026 às 11h35.

A Receita Federal divulgou, nesta segunda-feira, 16, as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2026. A apresentação teve a participação auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do IR.

Entre as novidades, está a atualização do limite de rendimentos tributáveis (veja abaixo) — trata-se do valor máximo que uma pessoa pode ter recebido em 2025 antes de se tornar obrigada a declarar o imposto. As regras para atividade rural também foram atualizadas.

A declaração começa no dia 23 de março às 8h e termina às 23h59 do dia 29 de maio. Já o resultado das declarações saem a partir do dia 27 de março. A expectativa é que a Receita Federal receba 44 milhões de declarações dentro do prazo.

"Esse tempo até o resultado é necessário para processar o grande volume no início", explicou Fonseca durante coletiva de imprensa.

Quem quiser, já pode baixar o Programa Gerador de Declaração (PGD) no dia 20 de março, às 8h, mas ainda não terá os dados da pré-preenchida e nem a possibilidade de entregar a declaração, apenas fazer o download.

Obrigatoriedade de entrega

Com as novidades, ficam obrigados a declarar quem:

  • Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (antes era R$ 33.888,00).
  • Recebeu outros rendimentos acima de R$ 200.000,00.
  • Ganho de capital sujeito à incidência do imposto.
  • Realizou operações em bolsas de valores superiores a R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos ao imposto.
  • Atividade rural com receita bruta acima de R$ 177.920,00 (antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos.
  • Posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800.000.
  • Passou à condição de residente no Brasil.
  • Optou pela isenção do GCAP na venda de imóvel residencial em até 180 dias.
  • Optou por declarar bens de entidade controlada no exterior pela pessoa física.
  • Tinha, em 31/12, titularidade de trust regido por lei estrangeira.
  • Recebeu rendimentos ou compensou perdas em aplicações no exterior.
  • Recebeu lucros ou dividendos no exterior.
Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2026Dicas de Imposto de RendaReceita Federal

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