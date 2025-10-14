Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Gol lança nova tarifa basic sem direito a bagagem de mão

Na modalidade Basic, os passageiros poderão levar apenas uma bolsa ou uma mochila (item pessoal) de até 10 kg

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09h36.

A partir de terça-feira, 14 de outubro, a Gol Linhas Aéreas passará a oferecer uma nova estrutura de "famílias de tarifas", com diferentes opções adaptadas para atender a diversos perfis de clientes. As categorias incluem Basic, Light, Classic, Flex e Premium Economy, com regras que variam entre voos domésticos e internacionais.

Para voos domésticos, as tarifas disponíveis serão Light, Classic e Flex. Já para viagens internacionais, os passageiros terão opções de tarifas Basic, Light, Classic, Flex e Premium Economy, com alternativas mais econômicas até as mais flexíveis.

Na modalidade Basic, os passageiros poderão levar apenas uma bolsa ou uma mochila (item pessoal) de até 10 kg, nas medidas máximas de 32 cm (largura) x 22 cm (altura) x 43 cm (profundidade) para que seja acomodada embaixo do assento à frente.

Inicialmente, a tarifa Basic estará disponível somente para voos internacionais da Gol, começando pela rota entre Rio de Janeiro (Galeão) e Montevidéu, no Uruguai. As outras tarifas permitem o transporte de uma mala pequena nos compartimentos superiores.

A remarcação de voos será permitida para todas as categorias, com ou sem taxa, dependendo da tarifa escolhida. Nas tarifas Flex e Premium Economy, os passageiros poderão solicitar o reembolso integral caso precisem cancelar o voo antes do embarque, sem taxas ou multas. Além disso, o adiantamento de voos, que antes era limitado a seis horas, passará a estar disponível durante todo o dia do voo para as tarifas Light, Classic, Flex e Premium Economy.

As novas regras para as famílias de tarifas estarão detalhadas no site da Gol a partir de 14 de outubro. As passagens compradas sob as regras antigas continuarão válidas.

Acompanhe tudo sobre:Gol Linhas AéreasAviaçãoViagens

Mais de Invest

Lucro do Citigroup salta 16% no 3º trimestre com receita recorde em todas as divisões

Goldman Sachs tem lucro recorde no 3º tri com boom de fusões e IPOs

Wells Fargo teve lucro de US$ 5,59 bi no 3º tri; ações disparam mais de 3%

JPMorgan supera expectativas de Wall Street com lucro de US$ 14,4 bilhões e IPOs no radar

Mais na Exame

Negócios

Motoristas da Uber serão afetados: veja quais carros saem da plataforma em janeiro

Mercados

Lucro do Citigroup salta 16% no 3º trimestre com receita recorde em todas as divisões

Esporte

Paulo Henrique e Gabriel Martinelli: veja quem fez gols do Brasil e do Japão nesta terça-feira, 14

Future of Money

Brasil retira R$ 55 milhões e minimiza ‘dump de Trump’ nos fundos de criptomoedas