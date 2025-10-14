Gol lança nova tarifa basic sem direito a bagagem de mão

A partir de terça-feira, 14 de outubro, a Gol Linhas Aéreas passará a oferecer uma nova estrutura de "famílias de tarifas", com diferentes opções adaptadas para atender a diversos perfis de clientes. As categorias incluem Basic, Light, Classic, Flex e Premium Economy, com regras que variam entre voos domésticos e internacionais.

Para voos domésticos, as tarifas disponíveis serão Light, Classic e Flex. Já para viagens internacionais, os passageiros terão opções de tarifas Basic, Light, Classic, Flex e Premium Economy, com alternativas mais econômicas até as mais flexíveis.

Na modalidade Basic, os passageiros poderão levar apenas uma bolsa ou uma mochila (item pessoal) de até 10 kg, nas medidas máximas de 32 cm (largura) x 22 cm (altura) x 43 cm (profundidade) para que seja acomodada embaixo do assento à frente.

Inicialmente, a tarifa Basic estará disponível somente para voos internacionais da Gol, começando pela rota entre Rio de Janeiro (Galeão) e Montevidéu, no Uruguai. As outras tarifas permitem o transporte de uma mala pequena nos compartimentos superiores.

A remarcação de voos será permitida para todas as categorias, com ou sem taxa, dependendo da tarifa escolhida. Nas tarifas Flex e Premium Economy, os passageiros poderão solicitar o reembolso integral caso precisem cancelar o voo antes do embarque, sem taxas ou multas. Além disso, o adiantamento de voos, que antes era limitado a seis horas, passará a estar disponível durante todo o dia do voo para as tarifas Light, Classic, Flex e Premium Economy.

As novas regras para as famílias de tarifas estarão detalhadas no site da Gol a partir de 14 de outubro. As passagens compradas sob as regras antigas continuarão válidas.