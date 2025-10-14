Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 33 milhões; veja como apostar e fazer bolão

As seis dezenas do concurso 2.927 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 33 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Como apostar?

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias CAIXA, disponível para iOS e Android, e do Portal Loterias CAIXA. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Para jogar na Mega da Virada, é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 6.

Como fazer um bolão?

O Bolão das Loterias é a maneira ideal para apostar em grupo e aumentar suas chances de ganhar. É simples e prático: basta preencher o campo correspondente no volante ou pedir ao atendente da lotérica.

Como funciona:

Preço acessível: Na Mega-Sena, os bolões começam com valores a partir de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00.

Flexibilidade: Você pode formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Além disso, é possível realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Facilidade de compra: As cotas de bolões organizados pelas lotéricas podem ser adquiridas diretamente no balcão, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA, com a mesma tarifa de serviço.

Horário de venda: As vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 para os sorteios realizados no mesmo dia.

*com agência Brasil