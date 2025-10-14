Invest

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 33 milhões; veja como apostar e fazer bolão

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa

Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09h57.

As seis dezenas do concurso 2.927 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 33 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Como apostar?

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias CAIXA, disponível para iOS e Android, e do Portal Loterias CAIXA. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Para jogar na Mega da Virada, é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 6.

Como fazer um bolão?

O Bolão das Loterias é a maneira ideal para apostar em grupo e aumentar suas chances de ganhar. É simples e prático: basta preencher o campo correspondente no volante ou pedir ao atendente da lotérica.

Como funciona:

  • Preço acessível: Na Mega-Sena, os bolões começam com valores a partir de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00.

  • Flexibilidade: Você pode formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Além disso, é possível realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

  • Facilidade de compra: As cotas de bolões organizados pelas lotéricas podem ser adquiridas diretamente no balcão, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA, com a mesma tarifa de serviço.

Horário de venda: As vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 para os sorteios realizados no mesmo dia.

*com agência Brasil

