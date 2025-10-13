Gol anuncia plano para fechar capital no Brasil 

A Gol anunciou nesta segunda-feira que pretende fechar seu capital no Brasil como parte de seu plano de reestruturação. A medida, divulgada em fato relevante, tem como objetivo simplificar a estrutura operacional da empresa e reduzir custos.

Para conduzir o processo, foi criado um comitê composto exclusivamente por conselheiros independentes, responsável por negociar os termos e a relação de troca da incorporação. A proposta, já aprovada pelo Conselho de Administração, será submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para 4 de novembro.

Caso aprovada, a operação resultará na saída da Gol da B3. Com isso, a Azul passará a ser a única companhia aérea com capital aberto no Brasil, já que a Latam mantém suas ações listadas no mercado chileno.

Controle da Gol

Atualmente, a Gol é controlada pela holding Abra, que também detém participação na colombiana Avianca. Após o processo de recuperação judicial, a Abra ampliou sua fatia na Gol de pouco mais de 50% para 80%.

Segundo comunicado da empresa, “a incorporação tem o objetivo de reorganizar as operações da companhia, buscar sinergias e reduzir seus custos”.

A operação prevê que a Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), empresa de capital fechado, incorpore integralmente as atividades da aérea. Em contrapartida, os atuais acionistas da Gol receberão uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária detida. Já os detentores de ações preferenciais receberão 35 ações da GLA por papel.

O anúncio ocorre duas semanas após o fim das negociações sobre uma possível fusão entre Gol e Azul. Também foi encerrado o acordo de compartilhamento de voos entre as duas companhias que buscava integrar suas malhas aéreas.

O término da parceria foi bem recebido pelo mercado, que via riscos regulatórios e potenciais prejuízos aos consumidores em uma eventual concentração do setor.