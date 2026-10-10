Dia das Crianças: 1 a cada 10 consumidores quer gastar mais de R$ 1 mil com presentes

O Dia das Crianças de 2026 deve levar consumidores a gastar mais e distribuir melhor o orçamento entre diferentes tipos de presentes. Pesquisa de intenção de compras da Alqia, administradora de shopping centers, mostra que 11% dos consumidores pretendem desembolsar mais de R$ 1 mil, quase o dobro dos 6% registrados no ano passado.

Ao todo, 58% dos entrevistados afirmam que pretendem presentear na data. Além do aumento do tíquete, a pesquisa aponta uma mudança nas categorias escolhidas. Brinquedos e jogos continuam na liderança, mas perderam espaço para alimentos, produtos culturais e experiências.

A pesquisa ouviu cerca de 34 mil pessoas entre 19 e 29 de setembro, nos shoppings administrados pela Alqia nas regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Sul.

Consumidor amplia o valor do presente

O aumento do gasto aparece também nas faixas intermediárias. 9% dos consumidores pretendem gastar entre R$ 501 e R$ 1 mil, acima dos pouco mais de 6% registrados no ano anterior.

Somadas, as duas faixas mostram uma maior disposição para compras de tíquete elevado neste ano.

Para Claudio Ximenes, diretor de Operações da Alqia, o movimento indica uma mudança no comportamento do consumidor em relação a 2025.

“Este Dia das Crianças mostra mudanças no comportamento do consumidor em relação ao ano passado. A pesquisa aponta alta no investimento e maior distribuição de segmentos preferidos para presentear, com queda nos dois segmentos líderes em 2025”, afirma.

Brinquedos perdem espaço para comida, livros e experiências

Os brinquedos e jogos continuam sendo a categoria mais escolhida, citada por 47% dos consumidores. O percentual, porém, representa uma queda de 10% em relação a 2025.

O vestuário também perdeu participação, depois de ter avançado 65% entre 2024 e 2025. Já os eletroeletrônicos e gadgets mantiveram o mesmo índice registrado nos dois anos anteriores.

Enquanto as categorias tradicionalmente associadas à data recuaram, outros segmentos ganharam espaço.

A intenção de compra de guloseimas e alimentos passou de 8% para 13%. Livros e outros produtos culturais avançaram de 5% para 9%.

As experiências em família, como passeios, viagens e outras atividades, também cresceram e chegaram a 6% das intenções.

Dia das Crianças também ganha presentes para adultos

A mudança no perfil das compras aparece ainda em quem receberá os presentes.

Filhos e enteados continuam sendo os principais destinatários, escolhidos por 61% dos consumidores. Sobrinhos aparecem em seguida, com 18%, enquanto 12% pretendem presentear afilhados, filhos de amigos ou vizinhos.

Os netos são citados por 6% dos entrevistados.

Mas uma categoria chama atenção pelo crescimento: presentes para namorados, esposas e maridos aparecem em 15% das intenções, praticamente o dobro do registrado no ano passado.

Para Ximenes, o movimento pode estar relacionado a uma espécie de nostalgia entre consumidores adultos.

“O crescimento dos presentes destinados a namorados e cônjuges também chama a atenção e pode estar relacionado a um movimento de nostalgia, em que adultos resgatam memórias e referências da infância, inclusive com produtos que remetem a esse universo como itens colecionáveis”, afirma.

A mudança amplia o alcance comercial de uma data tradicionalmente associada ao público infantil. Para os shoppings, o efeito aparece tanto no valor gasto quanto na variedade de categorias que podem capturar parte do orçamento dos consumidores.

A pesquisa foi realizada nos empreendimentos Via Parque Shopping, Bossa Nova Mall, Shopping Metrô Tucuruvi, Shopping Granja Vianna, SuperShopping Osasco, Pátio Cianê Shopping, Shopping Uberaba, Uberlândia Shopping, Shopping Pátio Maceió, Shopping Paralela, Via Verde Shopping e Aurora Shopping.