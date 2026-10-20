Ibovespa volta aos 208 mil pontos com aposta eleitoral e bancos; dólar recua para R$ 5,01

O Ibovespa fechou em alta de 1,57% nesta terça-feira, 20, aos 208.295,98 pontos, apoiado principalmente por bancos e empresas ligadas ao consumo doméstico. O principal índice da B3 oscilou entre 205.082,26 e 208.941,57 pontos ao longo do pregão, com volume financeiro de R$ 29,1 bilhões.

O dólar à vista caiu 0,59%, a R$ 5,019, acompanhando a fraqueza da moeda americana no exterior e o maior apetite por risco dos investidores.

O mercado brasileiro também repercutiu as pesquisas eleitorais e as perspectivas para a política fiscal a partir de 2027. Para Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital, a possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais tem contribuído para a valorização da bolsa e a queda do dólar.

“Isso abre margem para os investidores abrirem mão da reserva de valor, que é o dólar, e irem para ativos de mais risco, como a bolsa, na procura de maiores retornos”, afirma Bassani.

Segundo o estrategista, a perspectiva de uma política fiscal mais conservadora também alimenta a expectativa de queda dos juros no médio prazo, o que favorece empresas cujas ações estão descontadas.

Na avaliação de Bassani, porém, a incerteza eleitoral ainda limita uma tendência mais definida para o mercado. “Como o cenário ainda é incerto, na Bolsa de Valores, o Ibovespa trabalha dentro de uma lateralidade de preço”, diz.

Na B3, Magazine Luiza (MGLU3) disparou 14,79%, liderando as altas do índice. A Vamos (VAMO3) aparece na sequência com alta de 8,32%, seguida por Natura (NATU3), que avançou 7,75%, e Hapvida (HAPV3), com ganhos de 7,55%.

Bassani relaciona o desempenho das empresas mais sensíveis aos juros à expectativa de alívio na curva de juros futuros. No caso da Vamos, o estrategista destaca também as perspectivas operacionais da companhia. “A projeção para 2027 e 2028 é que os números da companhia aumentem e que o Ebitda fique maior”, afirma.

Entre os bancos, BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) subiu mais de 4%, Bradesco (BBDC4) avançou quase 3% e Itaú (ITUB4) ganhou 1,88%.

A Petrobras também fechou no campo positivo, apesar da queda do petróleo no mercado internacional. As ações ordinárias (PETR3) subiram 0,48%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançaram 0,36%. Já a Vale (VALE3) caiu 1,39%.

Na ponta negativa, Embraer (EMBJ3) recuou 1,71%. Bradespar (BRAP4) caiu 1,03%, enquanto Suzano (SUZB3) perdeu 0,59%.

Para Bassani, a queda do dólar e a realização de lucros após altas recentes ajudam a explicar o desempenho negativo de empresas com exposição à moeda americana. Segundo o especialista, parte dos investidores também aproveitou as valorizações dos últimos pregões para vender ações e embolsar ganhos.

Dólar cai com maior apetite por risco

O dólar à vista fechou em baixa de 0,59%, a R$ 5,019, após oscilar entre R$ 5,005 e R$ 5,042. A moeda americana acompanhou a fraqueza no exterior, enquanto investidores reduziram posições defensivas e aumentaram a exposição a ativos de risco no mercado brasileiro.

A movimentação ocorreu apesar das incertezas sobre a disputa presidencial. Para Bassani, a perspectiva de uma política fiscal mais conservadora contribui para a queda do dólar e alimenta as apostas em juros menores no médio prazo.

Petróleo cai com expectativa de acordo entre EUA e Irã

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, diante da expectativa de avanço diplomático entre Estados Unidos e Irã, apesar da intensificação dos ataques a embarcações no Estreito de Ormuz e das tensões envolvendo a Arábia Saudita.

No fechamento, o contrato do Brent para dezembro caiu 0,69%, a US$ 108,79 por barril, na ICE. O WTI para novembro, que vence nesta terça-feira, recuou 1,80%, a US$ 101,79 por barril, na Nymex. O contrato para dezembro do WTI caiu 0,73%, a US$ 97,82.

Wall Street fecha sem direção única

As bolsas de Nova York encerraram a sessão com desempenho misto. O Dow Jones subiu 1,02%, aos 52.495,88 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,28%, aos 7.712,57 pontos. O Nasdaq, por sua vez, fechou praticamente estável, com queda de 0,02%, aos 26.424,82 pontos.

Segundo Bassani, o mercado americano segue pressionado pelas preocupações com as avaliações elevadas das empresas de tecnologia, o que abre espaço para realização de lucros após as fortes altas recentes.

O estrategista também aponta a elevação dos preços do petróleo como um fator que contribui para a perspectiva de manutenção dos juros em patamares elevados.