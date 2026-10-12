Inflação nos EUA e indicadores no Brasil: o que move os mercados nesta semana

A semana entre os dias 12 e 16 de outubro será marcada pela divulgação de importantes indicadores econômicos no Brasil e no exterior. Entre os destaques estão os novos dados de inflação dos Estados Unidos e indicadores da atividade econômica brasileira.

Inflação dos EUA será principal destaque

O mercado internacional terá como foco a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos, prevista para quarta-feira

O indicador é acompanhado de perto por investidores por influenciar as decisões de política monetária do Federal Reserve, o banco central americano, especialmente em relação aos juros da maior economia do mundo. Na última reunião, o Fed elevou os juros pela primeira vez em três anos, sinalizando uma preocupação com a inflação na maior economia do mundo.

Além do CPI, a agenda dos Estados Unidos contará com a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI), dos dados de vendas no varejo e do tradicional Livro Bege, relatório que reúne avaliações sobre a atividade econômica nas diferentes regiões do país.

Brasil terá Focus, serviços, varejo e IBC-Br

No Brasil, a semana começa com os mercados fechados na segunda-feira devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A agenda econômica nacional ganha força a partir de terça-feira, quando será divulgado o Boletim Focus, levantamento semanal do Banco Central com as projeções do mercado para inflação, juros, câmbio e crescimento econômico.

Nos dias seguintes, os investidores acompanharão números importantes da atividade econômica, incluindo os dados de serviços, vendas do varejo e o IBC-Br, indicador calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

China, Europa e mercado de petróleo também estarão no radar

No cenário internacional, a semana ainda reserva a divulgação de indicadores de inflação na China e na zona do euro.

Também são aguardados novos relatórios da Opep e da Agência Internacional de Energia sobre o mercado global de petróleo, documentos que costumam influenciar as expectativas para oferta, demanda e preços da commodity nos próximos meses.

Agenda política

A semana começa com a expectativa do plenário do Senado discutir a proposta de emenda à Constituição que trata do fim da escala 6x1. O president do Senado, Davi Alcolumbre, falou na última sexta que a Casa iria tratar da questão em sessões na terça, quarta e quinta, votando a matéria provavelmente no dia 14.

A semana também terá a divulgação de pesquisas importantes sobre o 2º turno das eleições presidenciais, com destaque para esse início de semana

Segunda-feira (12/10)

Quaest, presidente: pesquisa registrada sob o código BR-06799/2026, com 2154 entrevistas presenciais feitas de 8 a 11 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela Globo e tem margem de erro máxima de cerca de 3 pontos percentuais.

Terça-feira (13/10)