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Inflação nos EUA e indicadores no Brasil: o que move os mercados nesta semana

SemanaNo cenário internacional, a semana ainda reserva a divulgação de indicadores de inflação na China e na zona do euro

Agenda de mercados: Payroll com bolsas fechadas marca agenda esvaziada, mas decisiva nesta sexta (Tetra Images/Getty Images)

Agenda de mercados: Payroll com bolsas fechadas marca agenda esvaziada, mas decisiva nesta sexta (Tetra Images/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05h43.

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A semana entre os dias 12 e 16 de outubro será marcada pela divulgação de importantes indicadores econômicos no Brasil e no exterior. Entre os destaques estão os novos dados de inflação dos Estados Unidos e indicadores da atividade econômica brasileira.

Inflação dos EUA será principal destaque

O mercado internacional terá como foco a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos, prevista para quarta-feira

O indicador é acompanhado de perto por investidores por influenciar as decisões de política monetária do Federal Reserve, o banco central americano, especialmente em relação aos juros da maior economia do mundo.  Na última reunião, o Fed elevou os juros pela primeira vez em três anos, sinalizando uma preocupação com a inflação na maior economia do mundo.

Além do CPI, a agenda dos Estados Unidos contará com a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI), dos dados de vendas no varejo e do tradicional Livro Bege, relatório que reúne avaliações sobre a atividade econômica nas diferentes regiões do país.

Brasil terá Focus, serviços, varejo e IBC-Br

No Brasil, a semana começa com os mercados fechados na segunda-feira devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A agenda econômica nacional ganha força a partir de terça-feira, quando será divulgado o Boletim Focus, levantamento semanal do Banco Central com as projeções do mercado para inflação, juros, câmbio e crescimento econômico.

Nos dias seguintes, os investidores acompanharão números importantes da atividade econômica, incluindo os dados de serviços, vendas do varejo e o IBC-Br, indicador calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

China, Europa e mercado de petróleo também estarão no radar

No cenário internacional, a semana ainda reserva a divulgação de indicadores de inflação na China e na zona do euro.

Também são aguardados novos relatórios da Opep e da Agência Internacional de Energia sobre o mercado global de petróleo, documentos que costumam influenciar as expectativas para oferta, demanda e preços da commodity nos próximos meses.

Agenda política

A semana começa com a expectativa do plenário do Senado discutir a proposta de emenda à Constituição que trata do fim da escala 6x1. O president do Senado, Davi Alcolumbre, falou na última sexta que a Casa iria tratar da questão em sessões na terça, quarta e quinta, votando a matéria provavelmente no dia 14.

A semana também terá a divulgação de pesquisas importantes sobre o 2º turno das eleições presidenciais, com destaque para esse início de semana

Segunda-feira (12/10)

Terça-feira (13/10)

  • Nexus/BTG, presidente: pesquisa nacional com 2.000 entrevistas por telefone, feitas de 10 a 12 de outubro, e margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento é contratado pelo BTG Pactual.
  • PoderData, presidente: pesquisa nacional registrada sob o código BR-01209/2026, com 3.000 entrevistas por telefone feitas de 10 a 12 de outubro e margem de erro de 1,8 ponto percentual.
  • Futura, presidente: pesquisa nacional registrada sob o código BR-00650/2026, com 2.000 entrevistas por telefone feitas do dia 7 a 10 de outubro e margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
  • Gerp, presidente: pesquisa nacional registrada sob o código BR-07877/2026.
Acompanhe tudo sobre:PIBPIB do BrasilBoletim FocusEleições 2026

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