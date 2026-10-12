De Minecraft ao Mickey: empresas ligadas ao mercado infantil movimentam R$ 9,4 bi na B3

As negociações de ações e BDRs, os Brazilian Depositary Receipts, de 11 empresas ligadas ao mercado infantil movimentaram R$ 9,44 bilhões na B3 entre janeiro e agosto de 2026. O levantamento do Datawise+, divulgado às vésperas do Dia das Crianças, celebrado nesta segunda-feira, 12 de outubro, reúne companhias de brinquedos, games e entretenimento, como Microsoft, Netflix, Disney e Grupo Multi.

Os certificados de BDRs permitem negociar no Brasil papéis de empresas com sede no exterior.

Considerando as 11 companhias, a movimentação média diária foi de aproximadamente R$ 56,88 milhões nos oito primeiros meses do ano. O levantamento considera exclusivamente ações e BDRs, certificados que permitem negociar no Brasil valores mobiliários lastreados em ativos de empresas estrangeiras.

A movimentação financeira foi calculada a partir do preço e da quantidade de papéis comprados no período, considerando o volume total na ponta compradora.

Por que a microsoft liderou?

Além de atuar nos segmentos de software e tecnologia, a Microsoft está presente no mercado de games com produtos como Xbox e Minecraft. Entre janeiro e agosto, a movimentação de seus BDRs alcançou R$ 6,64 bilhões, dos quais R$ 1,37 bilhão correspondeu a negociações realizadas por pessoas físicas.

Na segunda posição, a Netflix registrou R$ 2,01 bilhões em negociações de BDRs no período.

O Grupo Multi, terceiro colocado, movimentou R$ 341,79 milhões em ações, dos quais R$ 105,08 milhões corresponderam a pessoas físicas. A companhia atua no segmento de brinquedos por meio da Multikids, marca que reúne produtos como bonecas, pelúcias, carrinhos e jogos.

A Disney aparece na quarta posição, com R$ 285,32 milhões negociados em BDRs entre janeiro e agosto. Desse total, R$ 67,28 milhões foram movimentados por pessoas físicas. A empresa reúne negócios de entretenimento, parques e experiências, além de produtos associados a personagens e franquias.

Além das quatro primeiras colocadas, o levantamento inclui companhias de games, brinquedos e entretenimento, como Take-Two Interactive, Roblox, Sony, Fox, Hasbro, Estrela e Six Flags. Os dados abrangem as negociações realizadas entre janeiro e agosto de 2026.