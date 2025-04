Como declarar ações no Imposto de Renda 2025? Veja passo a passo

A declaração de imposto de renda 2025 está a todo vapor faltando um mês para o fim do prazo. Nesse momento, uma das grandes dúvidas que surgem entre os contribuintes é a necessidade ou não de declarar ações no imposto de renda.

Por causa disso, veja tudo o que é necessário para preencher o seu IRPF e quais são as consequências de não declarar.

Como declarar ações no imposto de renda 2025? Passo a passo

1. Organize as Informações Necessárias

Antes de declarar, o contribuinte deve reunir todos os dados sobre suas movimentações com ações em 2023. Isso inclui os DARFs, informes de rendimentos e as notas de corretagem. O ideal é ter os valores de cada operação por mês e segmentados conforme o tipo de ativo (ações, opções, mini dólar, etc.). Além disso, é importante separar as informações de acordo com o tipo de operação, seja comum ou day trade.

2. Verifique os Lucros Obtidos

Esta etapa é a mais desafiadora, pois é o próprio investidor quem deve calcular os lucros das negociações de renda variável. A tarefa envolve analisar todas as transações feitas e apurar o lucro ou prejuízo de cada uma delas.

3. Como Calcular o Preço Médio?

O preço médio de uma ação é o total gasto para adquiri-la, dividido pela quantidade de ações compradas. Por exemplo, se Luiza comprou 50 ações de AABB4 por R$ 30 cada, gastando R$ 1.500, e depois comprou outras 50 ações por R$ 32, totalizando R$ 1.600, o preço médio será a soma desses dois valores (R$ 3.100) dividido pela quantidade total de ações (100). Ou seja, o preço médio de AABB4 será R$ 31,00.

Se Luiza não vender suas ações até o fim do ano, ela deverá declarar a quantidade que possui e o valor pago por elas, em "Bens e Direitos".

4. Como Declarar a Venda de Ações?

Quando o investidor realiza a venda de ações, ele precisa informar o valor de compra, o valor de venda e o lucro ou prejuízo obtido. A seguir, mostramos exemplos de como essa declaração deve ser feita:

Venda Total de Ações

Luiza vendeu as 100 ações de AABB4 por R$ 35 cada, totalizando R$ 3.500. Como o custo de aquisição foi R$ 3.100, ela obteve um lucro de R$ 400. Nesse caso, como a venda foi inferior a R$ 20.000, o lucro é isento de tributação. Ela deve informar a venda em "Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis" na declaração, além de incluir as informações sobre a posse dos papéis.

Venda Parcial de Ações

Se Luiza tivesse vendido apenas 50 ações das 100 que possuía, o valor de venda seria de R$ 1.750. O lucro seria calculado da seguinte forma: R$ 1.750 (valor de venda) – R$ 1.550 (valor de compra, com preço médio de R$ 31) = R$ 200 (lucro). Como o total da venda foi inferior a R$ 20.000, esse lucro também é isento de tributação.

Venda de Múltiplos Tipos de Ações

Se, além da venda de AABB4, Maria também vendesse 500 ações de CCDD3, ela precisaria calcular o lucro de ambas as operações. Caso o total da venda das ações no mês ultrapasse R$ 20.000, o lucro será tributável. Por exemplo, se a soma das vendas for R$ 46.000, ela deverá informar os lucros na ficha "Renda Variável".

Prejuízo com Vendas de Ações

Se Maria tivesse um prejuízo, por exemplo, vendendo as ações de CCDD3 por R$ 39.000, quando o custo foi R$ 40.000, ela teria um prejuízo de R$ 1.000. Nesse caso, a soma das vendas no mês (R$ 40.750) ultrapassaria os R$ 20.000, mas, como houve prejuízo, não há tributação. Contudo, é essencial declarar o prejuízo para compensá-lo em anos seguintes, informando-o na ficha "Renda Variável".

5. Preencha a ficha Bens e Direitos

Com o aplicativo e o acesso realizado, bem como os documentos, procure pela opção da ficha “Bens e Direitos”. Dentro dela, será necessário escolher o grupo de número 03 e, posteriormente, o código 01.

Após isso, é hora de indicar qual o país em que as ações se localizam, frequentemente a opção será Brasil, mas quem possui ações fora deverá preencher também com o país onde elas estão.

O próximo passo é preencher o campo “Discriminação”, onde você deve indicar o nome da empresa, código de negociação, data e preço de compra, bem como onde elas estão custodiadas.

Com o campo preenchido é hora de informar os valores no campo Situação, mas sempre o custo de aquisição, nunca o valor atualizado de sua posição.

Posteriormente, é só repetir esse passo para todas as ações que compõem o seu portfólio de investimentos.

4. Preencha o campo Renda Variável

Caso você tenha realizado vendas, com ou sem lucro, é importante acessar a guia de “Renda Variável”, “Operações comuns / Day Trade” e preencher mês a mês os lucros e prejuízos obtidos.

É obrigatório declarar ações no Imposto de Renda?

Em linhas gerais, se você já realizou a declaração do seu imposto de renda anualmente, é importante declarar tudo o que você possui, inclusive ativos financeiros como as ações.

Investidores pessoas físicas estão isentos de Imposto de Renda sobre o lucro obtido na venda de ações no mercado à vista, desde que o total de vendas no mês (não o lucro) seja inferior a R$ 20 mil. Essa isenção, no entanto, não se aplica às operações de day trade, ou seja, nas compras e vendas realizadas no mesmo dia. Para essas operações, o imposto é devido independentemente do valor das vendas.

Como Declarar a Venda de Ações no Imposto de Renda 2025

1. Verifique o Valor Total Vendido no Mês

Vendas até R$ 20 mil/mês (operações comuns/swing trade): O lucro obtido nessas operações é isento de imposto, mas deve ser informado na declaração.

Vendas acima de R$ 20 mil/mês (operações comuns) ou qualquer valor em day trade: O lucro é tributável e deve ser declarado, além de ser necessário pagar o imposto devido via DARF.

2. Passo a Passo para Declarar

A. Vendas Isentas (Até R$ 20 mil/mês em operações comuns)

Acesse a ficha “Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”.

Escolha o código “20 – Ganhos Líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em Bolsas de Valores”.

Informe o valor do lucro obtido nos meses em que o total de vendas não ultrapassou R$ 20 mil.

B. Vendas Tributáveis (Acima de R$ 20 mil/mês em operações comuns ou qualquer valor em day trade)

Acesse a ficha “Renda Variável” > “Operações Comuns/Day Trade”.

Informe, mês a mês, os lucros ou prejuízos apurados em cada tipo de operação.

Compense eventuais prejuízos anteriores, se houver.

Informe o imposto pago via DARF (código 6015) referente aos meses em que houve lucro tributável.

C. Atualize a Posse das Ações

Na ficha “Bens e Direitos”, grupo “03 – Participações Societárias”, código “01 – Ações”.

Atualize a quantidade e o valor das ações em carteira ao final de 2024, considerando eventuais vendas realizadas.

3. Documentação Necessária

Notas de corretagem para comprovar as transações realizadas.

Informes de rendimentos da corretora.

Comprovantes de DARFs pagos (se houver).

Controle do preço médio de aquisição das ações vendidas.

4. Observações Importantes

Day trade: Sempre tributado a 20% sobre o lucro, sem isenção, independentemente do valor negociado no mês.

Imposto retido na fonte (IRRF): Toda venda tem retenção simbólica (0,005% para operações comuns e 1% para day trade), que pode ser abatida do imposto devido no DARF.

Prejuízos: Podem ser compensados em meses futuros, desde que informados corretamente na ficha de “Renda Variável”.

O que acontece se não declarar ações no Imposto de Renda?

Após entender como declarar ações no imposto de renda, é importante lembrar que ao não declarar ações no IRPF 2025 e os seus lucros e prejuízos, você poderá sofrer sanções da Receita Federal do Brasil.

Nesse sentido, existe grande chance de você cair na famosa malha fina e será necessário, além de prestar todos os esclarecimentos, possuir todos os comprovantes de suas movimentações.

E lembre-se, mesmo investimentos isentos de imposto de renda devem ser declarados no seu IRPF 2025.