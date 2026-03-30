Como consultar a restituição do imposto de renda e receber mais rápido

A Receita Federal anunciou mudanças estruturais que impactam o bolso de milhões de brasileiros no ciclo do Imposto de Renda 2026, e uma das principais dúvidas é: como consultar a restituição?

Diferente dos anos anteriores, o cronograma de 2026 foi encurtado para apenas quatro lotes de restituição regulares, visando acelerar o escoamento dos recursos retidos pelo Fisco.

A meta do governo é injetar bilhões na economia de forma concentrada, realizando o pagamento de 80% das restituições entre os meses de maio e junho.

1º Lote: 29 de maio de 2026

2º Lote: 30 de junho de 2026

3º Lote: 31 de julho de 2026

4º Lote: 28 de agosto de 2026

Entender as novas regras de prioridade e o funcionamento dos lotes reduzidos é o primeiro passo para garantir uma liquidez financeira por meio da restituição ainda no primeiro semestre.

Como consultar sua restituição?

A verificação deve ser feita de forma recorrente para evitar surpresas com a malha fina, utilizando os canais digitais oficiais da Receita Federal via site ou aplicativo Meu Imposto de Renda.

Basta acessar a sessão "Consultar a minha restituição" inserindo o CPF e a data de nascimento do titular. Podem aparecer as seguintes informações quando você entrar no site:

Em fila de restituição: processo foi concluído e o valor será liberado conforme o calendário de lotes.

Em processamento: Receita ainda está cruzando os dados enviados com as fontes pagadoras.

Com pendências: necessidade imediata de uma declaração retificadora para corrigir inconsistências.

Qual a prioridade na restituição?

Utilizar a declaração pré-preenchida e optar pelo Pix reduz drasticamente o risco de erros e coloca o contribuinte em um patamar de prioridade logo após os grupos preferenciais, cujas prioridades são:

Pessoas com 80 anos ou mais Pessoas com 60 anos ou mais, deficiência ou moléstia grave Professores cuja maior fonte de renda seja o magistério Pessoas que fizeram a pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição Demais contribuintes

É indispensável, no entanto, que a chave Pix cadastrada seja obrigatoriamente o número do CPF, descartando chaves aleatórias, e-mails ou números de telefone.

Restituição automática: o 'cashback'

Uma inovação em 2026 é a restituição automática para contribuintes que ganham até dois salários mínimos, isto é, aqueles que não foram obrigados a declarar.

Este mecanismo identifica impostos retidos indevidamente em férias ou 13º salário e gera um reembolso de até R$ 1.000 sem necessidade da declaração manual.

"Caso haja valor a restituir, o pagamento será feito automaticamente. O crédito será depositado diretamente na conta vinculada ao Pix com chave CPF do contribuinte", informou o Fisco.

O lote especial para esse público está agendado para 15 de julho de 2026, com consulta liberada no portal e-CAC a partir do dia 15 de junho.

Planejamento e malha fina

Atrasar a entrega da declaração empurra o recebimento para agosto, mas também expõe o cidadão a multas que partem de R$ 165,74 até 20% do imposto devido.

A organização documental antecipada é a ferramenta mais eficaz para garantir que o Leão devolva o que é seu dentro do menor prazo possível, sem surpresas na malha fina.

As declarações podem ser enviadas até o dia 29 de maio de 2026.