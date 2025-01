IPVA 2025 começa a vencer nesta segunda em SP; veja como fazer pagamento

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 começa a vencer nesta segunda-feira, 13, para proprietários de veículos do estado de São Paulo. O tributo pode ser pago em até cinco vezes, mas aqueles que optarem pelo pagamento à vista em janeiro terão desconto de 3%. Quem optou pelo pagamento parcelado, deverá quitar a primeira parcela do tributo neste mês.

A partir desta segunda, o Banco24Horas também disponibilizará o parcelamento do IPVA, do licenciamento e de multas veiculares em até 12 vezes. As transações poderão ser feitas nos caixas eletrônicos do banco por meio do cartão de crédito.

Também é possível realizar o pagamento à vista em fevereiro, mas, neste caso, não será oferecido nenhum tipo de desconto aos motoristas.

O calendário de vencimentos é o seguinte:

Final 1 : 13 de janeiro

Final 2 : 14 de janeiro

Final 3 : 15 de janeiro

Final 4 : 16 de janeiro

Final 5 : 17 de janeiro

Final 6 : 20 de janeiro

Final 7 : 21 de janeiro

Final 8 : 22 de janeiro

Final 9 : 23 de janeiro

Final 0 : 24 de janeiro

Para caminhões e tratores, os prazos são diferentes, com a possibilidade de pagar integralmente até o dia 20 de janeiro para obter desconto.

Como Pagar o IPVA 2025 em SP?

Existem três maneiras principais para realizar o pagamento do IPVA:

Cota única com desconto : pagar o valor integral até janeiro, recebendo um desconto de 3% . Cota única sem desconto : pagar o valor integral até 22 de abril . Parcelamento sem desconto : o valor pode ser parcelado em até cinco vezes, com vencimentos programados para os dias 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro

Formas de Pagamento

Neste ano, o imposto pode ser pago de diferentes formas: o proprietário do veículo poderá optar pelo pagamento à vista em janeiro, com desconto de 3%; terá também a opção de pagar o valor total em fevereiro, sem desconto ou escolher pelo pagamento parcelado em até cinco parcelas iguais, entre janeiro e maio.

No caso dos caminhões, aqueles que optarem por pagar a cota integral no mês de janeiro, terão de 3%. A data para o pagamento integral sem desconto será em 22 de abril. Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três vezes ou mais, sem desconto, os vencimentos são em todos os dias 20, de março até setembro.

Os proprietários podem optar por diversas formas para efetuar o pagamento: