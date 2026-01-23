O Ibovespa superou os 178 mil pontos, renovando mais um recorde intradiário. Faltando menos de duas horas para o fechamento, o índice caminha para o quarto fechamento histórico consecutivo. Petrobras, empresa de peso da carteira, está entre as maiores altas do dia e garante mais um bom desempenho para o benchmark. Por volta 16h40 (horário de Brasília), as ações ordinárias (PETR3) subiam 4,3%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançavam 4,7%.

Assim sendo, o Ibovespa operava próximo às máximas do dia, avançando 1,51%, aos 178.248 pontos. Nesse patamar, o índice acumula quase 11% de variação só neste mês de janeiro. Das 84 ações do índice, 55 operavam em alta.

A bolsa brasileira está sendo impulsionada pela volta maciça de investidores estrangeiros, conforme números oficiais da B3 — o fluxo gringo acumula saldo positivo de quase R$ 9 bilhões até o último dia 20 de janeiro — e a percepção de gestores. Isso ocorre por conta da expectativa de corte de juros no Brasil e dos múltiplos descontados das empresas negociadas no mercado acionário brasileiro.

No exterior, tensões geopolíticas tendo os Estados Unidos no centro, continuam estimulando saída de capital dos investimentos americanos, beneficiando os emergentes. Em Wall Street, o S&P 500 operava próximo da estabilidade, com ligeira alta de 0,06% e a Nasdaq subia 0,39%. O Dow Jones, por sua vez, recuava 0,62%.

No mercado de câmbio, a poucos minutos do fechamento, o dólar comercial tinha uma alta bem pouco expressiva, de 0,06% que ajudou a moeda a voltar ao patamar de R$ 5,28 nos negócios de hoje.