Abono salarial PIS/Pasep 2024: veja calendário de pagamento

O que é o Abono Salarial?

O Abono Salarial, também conhecido como PIS/PASEP, é um benefício anual pago aos trabalhadores brasileiros que atendem a determinados critérios.

O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base, com um limite máximo de dois salários mínimos.

Quem tem direito ao Abono Salarial?

Para ter direito ao Abono Salarial, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/PASEP ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado para empresas que contribuem para o PIS/PASEP;

Ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no ano-base;

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Calendário de Pagamento

O pagamento do Abono Salarial 2024 segue o seguinte calendário:

Mês de Nascimento Início do Pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de junho Julho 15 de julho Agosto 15 de agosto Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Como consultar o valor e a data de pagamento

A partir do dia 5 de fevereiro de 2024, os trabalhadores podem consultar o valor, a data e o banco de pagamento do Abono Salarial nos seguintes canais:

Carteira de Trabalho Digital;

Portal Gov. br;

App Caixa Tem (para trabalhadores que recebem pelo PIS);

App do Banco do Brasil (para trabalhadores que recebem pelo PASEP).

Onde o Abono Salarial é pago?

O pagamento do Abono Salarial é feito da seguinte forma: