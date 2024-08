Caixa finaliza pagamento do lucro do FGTS; veja quem pode sacar o dinheiro

A Caixa informou finalizou o pagamento da distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). “O processamento da distribuição de resultados do FGTS foi finalizado e não restam contas a serem creditadas”, disse em nota enviada à EXAME Invest.

O banco realizou o crédito de R$ 15,2 bilhões referente ao resultado do FGTS em 2023 a 130,8 milhões de cotistas de forma proporcional ao saldo existente em cada conta de FGTS em 31 de dezembro de 2023.

Quem tem mais de uma conta recebeu o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo.

Como saber qual é o valor eu recebi do FGTS?

Para saber a parcela do lucro que foi depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em 31 de dezembro do ano passado por 0,02693258. Esse fator significa que, na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista receberá R$ 26,93. Quem tinha R$ 2 mil terá crédito de R$ 53,86 e quem tinha R$ 3 mil, por exemplo, receberá, nesta mesma conta, R$ 80,80.

Com a Distribuição de Resultado, as contas do FGTS em 2023 terão uma rentabilidade de 7,78%, mais alta, portanto, que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, que ficou em 4,62%. Caso não houvesse a distribuição, a remuneração básica do fundo, que atingiu 4,96%, já seria suficiente para superar o IPCA de 2023.

Como consultar o saldo do FGTS

O saldo do Fundo de Garantia pode ser consultado pelo aplicativo do FGTS, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. Quem não puder fazer a consulta pela internet deve ir a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento.

A Caixa também envia o extrato do FGTS em papel a cada dois meses no endereço cadastrado. Quem mudou de residência deve procurar uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 e informar o novo endereço.

Como funciona a distribuição dos lucros do FGTS

Por lei, o montante a ser dividido entre os cotistas é definido pelo Conselho Curador. Os valores precisam ser creditados pela Caixa nas contas vinculadas ao FGTS.

Posso sacar o lucro do FGTS?

O dinheiro é incorporado ao saldo das contas, mas não pode ser retirado pelos trabalhadores a qualquer momento.

Quem pode sacar o lucro do FGTS?

O saque do lucro do FGTS só é possível se o cotista se encaixar nas situações que o resgate do dinheiro é autorizado. De acordo com a Caixa, os trabalhadores poderão sacar os valores creditados na distribuição de resultados de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 8.036/90:

como nos casos de demissão sem justa causa;

aposentadoria;

saque aniversário (para aqueles que forem optantes dessa modalidade de saque);

aquisição de moradia própria;

Calamidades;

E em caso de algumas doenças

Quem tem direito ao lucro do FGTS

Trabalhadores com saldo nas contas do FGTS em 31 de dezembro de 2023 tiveram lucros depositados. Quem começou a contribuir em 2024, por exemplo, não receberão a distribuição dos lucros.

O montante recebido será proporcional ao saldo que o trabalhador possuía até o último dia do ano passado. Os repasses serão válidos para contas ativas e inativas do Fundo.