Brasileiro bate recorde mundial ao correr 188 km em esteira por 24h

O multiatleta brasileiro Pepe Fiamoncini, de 35 anos, estabeleceu um novo recorde mundial ao percorrer 188,13 quilômetros em 24 horas correndo em uma esteira manual. O desafio foi concluído nesta quinta-feira, 5, no Rio de Janeiro.

A prova ocorreu na Rio Academia, no Posto 10 da praia de Ipanema. O desafio foi patrocinado pela YoPro, marca de produtos proteicos da Danone.

Fiamoncini iniciou a corrida na manhã do dia anterior e finalizou às 9h00, horário de Brasília, após completar uma distância equivalente a mais de quatro maratonas consecutivas.

A marca será analisada pelo Guinness World Records, que acompanhou o desafio por transmissão ao vivo e coleta de depoimentos de testemunhas. A validação oficial ainda depende da checagem dos dados pela organização.

Durante o desafio de 24 horas, Fiamoncini fez apenas pausas breves para necessidades fisiológicas e troca de calçados. A esteira utilizada é do tipo manual, sem motor, em que a velocidade depende exclusivamente da força aplicada pelo corredor.

Segundo o atleta, sua trajetória nos esportes de resistência começou durante a pandemia da covid-19, período em que passou a treinar de forma intensiva e se inscreveu para disputar um Ironman. Após concluir a prova, avançou para desafios de maior duração, como o Ultraman.

Histórico de provas extremas

Em maio de 2023, Fiamoncini cruzou 170 quilômetros do Salar de Uyuni, na Bolívia, em 33 horas, quatro minutos e dez segundos. A travessia ocorreu a 3.600 metros de altitude, com temperaturas entre 30°C durante o dia e -10°C à noite, superando o recorde anterior de 55 horas.

O atleta também completou a Travessia do Leme ao Pontal, no Rio, nadando 36 quilômetros em mar aberto. Em outubro do ano passado, estabeleceu outro recorde ao correr 110 quilômetros em 12 horas em esteira.

O próximo objetivo do atleta é disputar a Badwater, ultramaratona de 217 quilômetros realizada no Vale da Morte, na Califórnia, considerada uma das provas mais exigentes do mundo.