Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Gestão Milei anuncia conta no X para contestar coberturas da mídia

Escritório de Resposta Oficial promete desmentir coberturas consideradas falsas

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 21h03.

Última atualização em 5 de fevereiro de 2026 às 21h04.

O governo do presidente argentino Javier Milei anunciou nesta quinta-feira, 5, a criação do Escritório de Resposta Oficial da República Argentina, uma conta na rede social X destinada a desmentir o que considera mentiras dos meios de comunicação contra a atual gestão.

A iniciativa se soma ao histórico de confronto de Milei com parte da imprensa, marcado por críticas públicas, denúncias judiciais e pelo uso recorrente do lema “não odiamos os jornalistas o suficiente”, conhecido pela sigla NOLSALP.

Ao divulgar a nova conta, Milei escreveu que a proposta é desmascarar mentiras e operações da mídia. Na primeira publicação, o Escritório de Resposta Oficial afirma que foi criado para desmentir ativamente informações falsas, sinalizar distorções concretas e expor o que chama de operações da mídia e da casta política.

Segundo o texto de apresentação, o objetivo é combater a desinformação com mais informação, em oposição ao que descreve como práticas de censura adotadas por setores políticos ligados à esquerda quando estão no poder. O comunicado afirma ainda que a iniciativa não busca impor um ponto de vista, mas permitir que os cidadãos distingam fatos de relatos e operações.

O governo não detalhou como o Escritório vai funcionar, quem será responsável pela administração da conta nem se a medida implicará a criação de uma nova estrutura dentro da administração pública.

O primeiro conteúdo apontado como falso foi uma reportagem publicada no portal do jornal Clarín sobre um programa social do Ministério de Capital Humano.

A Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (Adepa, na sigla em espanhol) expressou, em um comunicado nesta quinta, sua "preocupação" com a nova conta oficial no X.

"O Estado, em todo o caso, é mais uma fonte de informação, não o árbitro da verdade pública", disse a Adepa, que advertiu sobre o risco de que ferramentas como estas se transformem em "mecanismos de vigilância".

Relação de Milei com a imprensa

Na quarta-feira, um relatório da ONG Human Rights Watch alertou para a retórica hostil adotada por Milei e integrantes do governo, destacando o uso de linguagem que estigmatiza jornalistas.

Desde que assumiu a Presidência, em dezembro de 2023, Milei tem os meios de comunicação entre seus principais alvos. O presidente costuma se referir a grande parte dos profissionais da área como “jornalistas lixo” e afirma que eles representam 90% da imprensa.

Entre suas primeiras decisões no cargo, Milei suspendeu a publicação de ações do governo em veículos de comunicação e determinou o fechamento da agência pública de notícias Télam. Nos últimos dois anos, também apresentou denúncias contra jornalistas por calúnias e injúrias e citou nominalmente diversos comunicadores.

Com proposta semelhante à do Escritório de Resposta Oficial, o governo dos Estados Unidos, chefiado por Donald Trump, aliado político de Milei, lançou em dezembro passado o portal Media Bias, voltado a expor conteúdos classificados como fake news.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaJavier Milei

Mais de Mundo

Venezuela dá primeiro passo para aprovação de lei de anistia

Novo México aprova lei para proibir centros de detenção de imigrantes

Trump declara apoio a Orbán antes das eleições na Hungria

Em comunicado conjunto, Brasil e Rússia criticam sanções unilaterais

Mais na Exame

Mundo

Venezuela dá primeiro passo para aprovação de lei de anistia

Esporte

Brasileiro bate recorde mundial ao correr 188 km em esteira por 24h

Mercados

ADR do Bradesco desaba em Nova York após balanço

Marketing

EXCLUSIVO: Skol lança cerveja zero álcool e zero açúcar, com 12 calorias