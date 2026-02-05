Gestão Milei anuncia conta no X para contestar coberturas da mídia

O governo do presidente argentino Javier Milei anunciou nesta quinta-feira, 5, a criação do Escritório de Resposta Oficial da República Argentina, uma conta na rede social X destinada a desmentir o que considera mentiras dos meios de comunicação contra a atual gestão.

A iniciativa se soma ao histórico de confronto de Milei com parte da imprensa, marcado por críticas públicas, denúncias judiciais e pelo uso recorrente do lema “não odiamos os jornalistas o suficiente”, conhecido pela sigla NOLSALP.

Ao divulgar a nova conta, Milei escreveu que a proposta é desmascarar mentiras e operações da mídia. Na primeira publicação, o Escritório de Resposta Oficial afirma que foi criado para desmentir ativamente informações falsas, sinalizar distorções concretas e expor o que chama de operações da mídia e da casta política.

Segundo o texto de apresentação, o objetivo é combater a desinformação com mais informação, em oposição ao que descreve como práticas de censura adotadas por setores políticos ligados à esquerda quando estão no poder. O comunicado afirma ainda que a iniciativa não busca impor um ponto de vista, mas permitir que os cidadãos distingam fatos de relatos e operações.

O governo não detalhou como o Escritório vai funcionar, quem será responsável pela administração da conta nem se a medida implicará a criação de uma nova estrutura dentro da administração pública.

O primeiro conteúdo apontado como falso foi uma reportagem publicada no portal do jornal Clarín sobre um programa social do Ministério de Capital Humano.

A Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (Adepa, na sigla em espanhol) expressou, em um comunicado nesta quinta, sua "preocupação" com a nova conta oficial no X.

"O Estado, em todo o caso, é mais uma fonte de informação, não o árbitro da verdade pública", disse a Adepa, que advertiu sobre o risco de que ferramentas como estas se transformem em "mecanismos de vigilância".

Relação de Milei com a imprensa

Na quarta-feira, um relatório da ONG Human Rights Watch alertou para a retórica hostil adotada por Milei e integrantes do governo, destacando o uso de linguagem que estigmatiza jornalistas.

Desde que assumiu a Presidência, em dezembro de 2023, Milei tem os meios de comunicação entre seus principais alvos. O presidente costuma se referir a grande parte dos profissionais da área como “jornalistas lixo” e afirma que eles representam 90% da imprensa.

Entre suas primeiras decisões no cargo, Milei suspendeu a publicação de ações do governo em veículos de comunicação e determinou o fechamento da agência pública de notícias Télam. Nos últimos dois anos, também apresentou denúncias contra jornalistas por calúnias e injúrias e citou nominalmente diversos comunicadores.

Com proposta semelhante à do Escritório de Resposta Oficial, o governo dos Estados Unidos, chefiado por Donald Trump, aliado político de Milei, lançou em dezembro passado o portal Media Bias, voltado a expor conteúdos classificados como fake news.

*Com informações da AFP