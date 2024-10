Zamp (ZAMP3) passa a operar a Subway no Brasil

A mais nova dona do Starbucks no Brasil, a Zamp (ZAMP3) anunciou, na noite desta quarta-feira, 16, a consumação da operação com a Subway no país.

Com a conclusão do negócio, a companhia se torna a master franqueada exclusiva da rede de restaurantes Subway, ou seja, pode operar as lojas da rede norte-americana no Brasil.

Para além das subfranqueadas, a Zamp passará a administrar a cadeia de fornecedores de toda rede, também podendo abrir e operar restaurantes próprios do sistema Subway no Brasil.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em 2023, a Subway possuía 1.574 lojas, o que a colocava em sétimo lugar no ranking de franquias no Brasil. Já a Zamp tem 1.028 restaurantes, sendo que 766 são lojas próprias das marcas Burger King e Popeyes, e 262 são franqueados.

Com a aquisição dos direitos de operar a Subway, a rede passa a ter mais de 2.600 restaurantes no país, além das recém 140 adquiridas da rede Starbucks.

Controlada pelo Mubadala Capital (que tem recursos do fundo soberano de Abu Dhabi), a Zamp tem planos ambiciosos para expandir-se como operadora de redes de fast food no Brasil.