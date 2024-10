Zamp (ZAMP3) conclui compra da Starbucks Brasil e traz ex-BR Malls para comandar negócio

O plano de fazer da Zamp uma ‘house of brands’ de alimentação está ganhando forma. A operadora de Burger King e Popeyes no Brasil, concluiu a compra dos ativos das lojas Starbucks no país e anunciou uma nova VP para tocar o negócio de cafeterias, Mariane Grechinski.

Inicialmente o preço acordado para a compra era de R$ 120 milhões, mas o valor final seria ajustado com base na quantidade de lojas transferidas, nível de estoques e dívida líquida na data do fechamento. O valor ajustado foi de R$ 101,8 milhões, mas ainda pode sofrer correções.

Todos os ativos do Starbucks no Brasil estavam sob a administração da Café Pacífico, uma empresa criada dentro do processo de recuperação judicial da SouthRock justamente para haver o processo de venda da operação. Todas as ações da Café Pacífico foram compradas e serão incorporadas pela Zamp.

Para comandar o Starbucks, a Zamp está trazendo Grechinski, que traz na bagagem experiência em administradoras de shoppings. Ela fez uma carreira de mais de 10 anos da BR Malls, desde a fundação da companhia, que acabou sendo adquirida pela Alliansce, nas áreas de desenvolvimento M&A e novos negócios. Teve passagem também pela área de marketing da Multiplan.

Mais recentemente era CEO da GuardeAqui, empresa de self storage do Patria que foi comprada recentemente pela concorrente GoodStorage. Além disso, é conselheira de empresas como a Estapar, de estacionamentos, e a Alphaville Urbanismo.

A chegada da Starbucks ao portfólio da Zamp marca a identidade da gestão Mubadala, gestora de private equity que tem como principal investidor o fundo soberano de Abu Dhabi e que detém hoje 58,2% do capital social do grupo de fast food.

Em setembro, a companhia conseguiu o aval da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para deter sem restrições a operação da rede de sanduíches Subway, que também pertencia à SouthRock.

Foi com a missão de tornar a Zamp uma máquina de M&As que a administração da companhia trouxe para casa Paulo Camargo, que por quase sete anos comandou a mega concorrente McDonald’s.

“Vamos analisar oportunidades de mercado e buscar marcas que são a número 1 ou 2 do seu respectivo segmento”, afirmou Camargo em entrevista ao INSIGHT no dia de seu anúncio como CEO.