Vendas da Tesla registram queda de 36% em março na Europa

Antes uma referência no setor de veículos elétricos, a marca americana é prejudicada pela reputação de seu proprietário, Elon Musk, como conselheiro de Donald Trump e por uma linha de modelos envelhecida.

Nos primeiros três meses do ano, 36.167 emplacamentos de carros da Tesla foram registrados UE, uma queda de 45% na comparação com os 65.774 do mesmo período em 2024, segundo os dados da ACEA.

Em contraste, os novos registros de veículos elétricos avançaram 17,1% em termos anuais em março e já representam 15,2% do mercado no bloco.

O papel de Musk como conselheiro de Trump e coordenador do programa de redução drástica de despesas governamentais afetou a imagem da Tesla na Europa e nos Estados Unidos, onde a empresa é alvo de vandalismo, boicotes e manifestações.

A marca alertou na terça-feira, ao publicar seus resultados, que "a mudança nas sensibilidades políticas poderia ter um impacto significativo na demanda por nossos produtos a curto prazo".

O faturamento da empresa caiu 9% no primeiro trimestre, a 19,3 bilhões de dólares (110 bilhões de reais), e o lucro registrou queda de 71% em relação ao período homólogo do ano anterior, a 409 milhões (2,33 bilhões de reais).