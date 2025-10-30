Lucro da Vale cresce 11% no 3º trimestre e vai a US$ 2,7 bilhões

A Vale (VALE3) reportou lucro líquido atribuído aos acionistas (que exclui efeitos não recorrentes) de US$ 2,685 bilhões no terceiro trimestre de 2025. A cifra é 11% maior que a registrada no mesmo período do ano passado.

O EBITDA ajustado da companhia foi de US$ 4,359 bilhões, com queda de 21% ano a ano. A receita líquida de vendas, por sua vez, avançou 9% na mesma base de comparação, para US$ 10,42 bilhões.

No segmento de minério de ferro, a receita líquida foi de US$ 8,423 bilhões e o EBITDA, de US$ 3,972 bilhões, com uma alta de 6% ano a ano. Já o de metais registrou um crescimento de 177%, para US$ 687 milhões, com receita líquida de US$ 1,997 bilhão.

Os custos e despesas totais da companhia, excluindo valores relacionados ao caso Brumadinho, avançaram 5%, para US$ 7,3 bilhões. As despesas ligadas ao caso e descaracterização de barragens, por sua vez, somaram US$ 30 milhões, com queda de 76% ano a ano.

A companhia registrou um crescimento anual de 10% no custo caixa C1 (custo de produção e de frete da mina até o porto) de finos de minério, para US$ 20,3 por tonelada. Na comparação com o segundo trimestre, por sua vez, esse custo continuou caindo e recuou mais 6%.

Os investimentos (CAPEX) da companhia no período, por sua vez, somaram US$ 1,2 bilhão, o que representa uma queda anual de 11%. No acumulado do ano, os investimentos somam US$ 3,47 bilhões.

A dívida líquida da Vale somou US$ 12,453 bilhões, com alta de 31% frente ao terceiro trimestre de 2024.