A dois dias de estrear na Copa do Mundo, Irã ainda enfrenta 'crise dos passaportes'

Na semana passada, o Irã acusou os EUA de negarem vistos a integrantes considerados “essenciais” da comissão técnica da seleção nacional de futebol.

A declaração veio após autoridades em Washington afirmarem que os jogadores iranianos haviam recebido permissão para entrar no país para a disputa do torneio. Diante das tensões, o Irã já havia transferido sua base durante a Copa do Mundo para o México, citando preocupações relacionadas ao fato de estar em guerra com os Estados Unidos.

Dos 15 membros da delegação iraniana que inicialmente tiveram o visto negado, 10 apresentaram novos pedidos após chegarem ao México.

Quatro desses recursos foram aceitos. Entre os contemplados estão um integrante da equipe técnica que atua como analista e dois funcionários do departamento internacional da federação.

Os outros seis solicitantes voltaram a ter seus pedidos rejeitados. Entre eles estão o presidente da Federação de Futebol do Irã (FFIRI), Mehdi Taj; um dos vice-presidentes da entidade; dois administradores responsáveis pelas operações diárias da equipe; um assessor de imprensa; e um oficial de segurança.

Um segundo assessor de imprensa decidiu não apresentar novo pedido de visto após a recusa inicial.

A estreia do Irã na Copa do Mundo

O Irã estreia no torneio contra a Nova Zelândia em 15 de junho, em Los Angeles. A equipe retorna à mesma cidade para enfrentar a Bélgica em 21 de junho, antes de encarar o Egito em Seattle, no dia 26 de junho.

A cota de ingressos destinada aos torcedores iranianos na fase de grupos foi revogada por autoridades dos EUA no início desta semana. Ainda assim, a Fifa afirmou que está trabalhando para “maximizar as oportunidades para que torcedores iranianos possam assistir às partidas”.

Anteriormente, a federação iraniana havia apresentado à Fifa uma lista com 10 condições para participar da Copa do Mundo, incluindo a autorização para jogadores, treinadores e dirigentes que tenham cumprido serviço militar junto ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, declarou que os jogadores iranianos serão bem-vindos ao torneio, mas alertou que indivíduos com vínculos ao IRGC podem enfrentar restrições de entrada.