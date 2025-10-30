Lucro da Multiplan recua 21% no trimestre, para R$ 221,1 milhões

A Multiplan (MULT3) apresentou nesta quinta-feira, 30, seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025 (3T25), com destaque para o lucro líquido de R$ 221,1 milhões, o que representa uma redução de 20,9% em relação ao mesmo período do ano passado, impactado, principalmente, por maiores despesas financeiras.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 435,6 milhões, crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado operacional líquido (NOI) totalizou R$ 498 milhões, um aumento de 8,6% na comparação anual. A margem NOI foi recorde para um terceiro trimestre e alcançou 94,1%.

A receita líquida somou R$ 618 milhões, um aumento de 13,3%, impulsionada pela combinação de eficiência administrativa e pela contribuição do segmento imobiliário.

Já a receita com venda de imóveis cresceu 67,9% frente ao mesmo período do ano passado, atingindo R$ 93,2 milhões, resultado que reflete a venda de um terreno em Ribeirão Preto, cuja última parcela foi reconhecida no trimestre, e o avanço do bairro privativo Golden Lake (RS).

As despesas gerais e administrativas da Multiplan totalizaram R$ 46,9 milhões no 3T25, representando 7,6% da receita líquida.

"Este é o quarto ano consecutivo em que a Multiplan atinge o recorde de menor relação G&A sobre receita líquida para um terceiro trimestre, reforçando a eficiência operacional consistente da companhia e a gestão disciplinada de custos", destaca a administradora de shoppings.

Destaque operacionais

Com R$ 6,1 bilhões em vendas, um crescimento de 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, a performance do trimestre refletiu a gestão ativa do portfólio da companhia. Shoppings que passaram por expansão ou revitalização lideraram o avanço, como o DiamondMall (BH), com aumento de 29,1% nas vendas, o ParkShoppingBarigüi (PR), com alta de 19,1%, e o NewYorkCityCenter (RJ), com evolução de 17,7%.

Além disso, a Multiplan registrou a menor inadimplência líquida negativa já registrada (1,9%) e a maior taxa de ocupação (96,3%) para um terceiro trimestre desde 2019.

As vendas nas mesmas lojas (SSS) cresceram 4,8% no 3T25 em comparação ao 3T24, com desempenho consistente em todos os segmentos.

Enquanto isso, o aluguel nas mesmas lojas (SSR) avançou 9,3% em relação ao 3T24, representando um crescimento real de 3,0%, além do efeito de ajuste do IGP-DI de 6,1%.

Endividamento

A Multiplan encerrou o 3T25 com uma posição de caixa de R$ 1,062 bilhão e dívida líquida de R$ 4,427 bilhões, 1,0% acima de junho do mesmo ano.

O crescimento de 8,6% do EBITDA no 3T25 reduziu levemente a alavancagem Dívida Líquida/EBITDA de 2,27 vezes em junho de 2025 para 2,26 vezes, próximo à média de 10 anos de 2,14 vezes.