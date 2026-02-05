Vale cai 2% e limita alta do Ibovespa

O Ibovespa se recupera, em partes, do tombo de 2,14% da sessão anterior, a pior queda diária em quase dois meses. Por volta das 12h30, o principal índice de referência da B3 subiua 0,31% a 182.275 pontos.

No mesmo horário, dos 84 papéis que compõem a referência acionária, 48 estavam em alta, 12 estáveis e apenas 24 em queda.

No campo das baixas, as ações da Vale (VALE3) freiam uma recuperação maior do índice, ao caírem 2,74%. Petrobras (PETR4) também cai 0,7%.

“O Ibovespa em alta sinaliza que parte do mercado começa a antecipar um ambiente doméstico mais favorável à frente, com juros em trajetória de queda e maior previsibilidade”, diz Pedro Ros, CEO da Referência Capital.

Ele complemente: “A perspectiva é de um mercado mais seletivo, no qual ativos que geram renda recorrente e protegem contra volatilidade ganhem espaço em meio a um cenário ainda instável.”

Entre as operações positivas, o destaque está com os papéis da MRV (MRVE3), que sobem mais de 5%, seguida por C&A (CEAB3), com alta de 4%, e Axia (AXIA3), subindo 3,6%.

Os bancos ainda operam em queda — somente o Itaú (ITUB4) avança 1,61%.

No mercado de commodities, o petróleo opera em forte queda de mais de 3% nesta manhã, impactado por notícias de conversas entre Estados Unidos e Irã marcadas para esta sexta-feira, segundo a Eleven Financial Research.

O ouro e a prata também operam em queda, com a prata caindo mais de 13%, mas sem notícias que expliquem o desempenho fraco. Já o dólar avança frente ao real. Às 12h30, a moeda americana avançava 0,50%, cotada a R$ 5,275.

Balanços

Mais cedo, a Porto Seguro reportou um lucro líquido de R$ 839 milhões no quarto trimestre de 2025, alta de 25% na comparação com o mesmo período de 2024. No apanhado do ano, o lucro de forma líquida ficou em R$ 3,4 bilhões, com crescimento de 28% em 2025.

O dia também é marcado pela divulgação de resultados do Bradesco, Bradespar e Multiplan.

Nos Estados Unidos e na Europa, os números de Amazon, Unilever, ConocoPhillips, BNP Paribas, Mitsubishi e Siemens também estão no radar, podendo influenciar o desempenho de ações e setores específicos.