Ibovespa ensaia recuperação após maior tombo em quase dois meses

Depois da forte correção registrada na sessão anterior na bolsa brasileira, o Ibovespa abriu o pregão nesta quinta-feira, 5, em leve alta. Por volta das 10h20, o principal índice acionário da B3 subia 0,27%, aos 182.207 pontos após recuar 2,14%, a pior queda diária em quase dois meses.

No mesmo horário, dos 84 papéis que compõem a referência acionária, 48 estavam em alta, 24 estáveis e apenas 12 em queda. No campo das operações positivas, o destaque está com as ações da C&A (CEAB3), com alta de quase 3%, a maior do dia até o momento. O ranking é seguido pelos papéis da MRV (MRVE3), Axia (AXIA7), Renner (LREN3) e Localiza (RENT4).

Os bancos se recuperaram após as perdas na sessão de quarta, principalmente as units do BTG (BPAC11) que avançam 1,46%, após o forte tombo, o maior do dia entre o setor bancário.

No campo das baixas, as ações da Vale (VALE3) freiam uma recuperação maior do índice, ao caírem 1,74%, a segunda maior queda do dia, atrás apenas dos papéis da Porto Seguro (PSSA3), com queda de 2,44%, após a divulgação do balanço da companhia.

Mais cedo, a Porto reportou um lucro líquido de R$ 839 milhões no quarto trimestre de 2025, alta de 25% na comparação com o mesmo período de 2024. No apanhado do ano, o lucro de forma líquida ficou em R$ 3,4 bilhões, com crescimento de 28% em 2025.

No mercado de commodities, o petróleo opera em queda de mais de 1% nesta manhã, impactado por notícias de conversas entre Estados Unidos e Irã marcadas para esta sexta-feira,s egundo a Eleven Financial Research.

O ouro e a prata também operam em queda, mas sem notícias que expliquem o desempenho fraco, afirma a consultoria. Já o dólar avança frente ao real. Às 10h26, a moeda americana avançava 0,10%, cotada a R$ 5,255, às 10h26.

O que está no radar do mercado

O mercado também acompanha nesta quinta os dados dos Estados Unidos, a agenda econômica traz, às 10h30, os pedidos iniciais de seguro-desemprego referentes à semana encerrada em 30 de janeiro.

Além disso, será divulgada nesta quinta-feira a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (Jolts), que mede a abertura de postos de trabalho. O dado estava inicialmente previsto para terça-feira, 3, mas foi adiado em razão do shutdown do governo americano.

O shutdown teve origem em um impasse político relacionado à pauta de imigração, após parlamentares democratas se recusarem a aprovar recursos para o Departamento de Segurança Interna (DHS). O episódio ganhou contornos mais tensos após a morte de dois manifestantes durante operações de repressão à imigração conduzidas pelo governo de Donald Trump, em Minnesota.

Ontem, porém, a Câmara dos EUA aprovou uma série de leis orçamentárias pendentes, encerrando o segundo shutdown do governo Trump. No mesmo dia, o presidente assinou a lei que pôs fim à paralisação parcial do governo federal, que durou quase quatro dias.

Agenda doméstica e autoridades

No Brasil, a agenda econômica é mais esvaziada, mas ainda traz eventos relevantes. Às 11h30, o Tesouro Nacional realiza leilão de NTN-F e LTN. Às 15h, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulga os dados da balança comercial de janeiro.

Também no campo político, o UOL News recebe nesta quinta-feira, a partir das 11h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma entrevista ao vivo com Daniela Lima, direto do Palácio do Planalto, em Brasília — um evento que pode entrar no radar dos investidores, sobretudo em um momento de maior sensibilidade do mercado a ruídos domésticos.

Balanços corporativos

No calendário corporativo, o dia é marcado pela divulgação de resultados importantes. No Brasil, apresentam balanço Bradesco, Bradespar, Multiplan e Porto Seguro.

Nos Estados Unidos e na Europa, os números de Amazon, Unilever, ConocoPhillips, BNP Paribas, Mitsubishi e Siemens também estão no radar, podendo influenciar o desempenho de ações e setores específicos.